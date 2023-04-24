На какие овощи вырастет цена

Растет стоимость помидоров и огурцов. Цена на них начала расти еще в начале весны из-за увеличения спроса. По прогнозам аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павла Мартышева, эти продукты будут дорожать к началу лета и уже тогда пойдут на убыль.

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Также растет цена на лук. Эксперты из EastFruit рассказали, что этот овощ дорожает с особенной скоростью и будет продолжать эту тенденцию до появления свежей продукции нового урожая.

По состоянию на 20 апреля украинские фермеры просили за лук 38 – 45 гривен за килограмм, это на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему овощи дорожают

В первую очередь, такой рост цен обусловлен оккупацией Херсонщины, где эти овощи выращивались.

Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за дорогой электроэнергии и газа. Нет смысла продавать дешево овощи,

– объяснил Мартышев.

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Помидоры и огурцы дорожают из-за увеличения спроса и дефицита этих овощей среди тепличной продукции. Лук "растет", из-за сезонного истощения запасов и активных закупок от компаний-оптовиков.

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