Овочі подешевшають, але не всі: що буде з цінами на продукти влітку

Традиційно літо асоціюється зі здешевленням овочів та фруктів, але цьогоріч ситуація на продовольчому ринку може залишатися неоднозначною. Поки новий урожай поступово збільшує пропозицію, на ціни продовжують впливати весняні заморозки, висока собівартість виробництва, логістика та інші чинники.

Відтак окремі продукти, як-от молочні товари чи частина фруктів можуть надалі дорожчати, а вартість м'яса залишатиметься чутливою до економічних та безпекових ризиків. Хоч є очікування, що ціни на салатні овочі впродовж цього літа все-таки втратять вартість на 20 – 25%.

24 Канал зібрав актуальну статистику та прогнози експертів, щоб з'ясувати, які продукти можуть подешевшати влітку, а на що українцям не варто чекати нижчих цін.

Як змінювалися споживчі ціни у 2026 році

На запит 24 Каналу в Держстаті повідомили, що у річному вимірі (травень 2026 року до травня 2025 року) споживчі ціни на харчові продукти в Україні зросли на 7,5%.

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Водночас динаміка була нерівномірною: овочі за цей період подешевшали на 16,8%, тоді як хліб подорожчав на 15,5%, яйця – на 10,4%, м'ясо та м'ясопродукти – на 7,9%, молоко – на 7,4%, а фрукти – на 4,3%.

У коротшій перспективі (січень-травень 2026 року) найбільше зростання цін фіксувалося на продукти перероблення зернових (+37,9%), овочі (+31,0%) та фрукти (+26,0%). Водночас яйця за цей період подешевшали на 16,1%.

Щодо сезонних овочів, то у травні 2026 року порівняно з травнем 2025 року Держстат зафіксував різноспрямовану динаміку: помідори подорожчали на 84%, огірки – на 13,4%, тоді як буряк подешевшав на 72%, цибуля – на 62%, капуста білокачанна – на 58,4%, картопля – на 46,5%, морква – на 38,2%.

Чи подешевшають овочі та фрукти влітку

Аналітик УКАБ Максим Гопка додає у коментарі 24 Каналу, що загалом влітку ринок харчових продуктів входить у період активної сезонної пропозиції, тому для овочів, ягід та частково яєць очікується цінове послаблення.

Максим Гопка, Науковий ступінь/посада Але говорити про масове здешевлення всього продуктового кошика не варто: м'ясо, молочна продукція та частина фруктів залишаються під тиском високої собівартості, логістики, енергоносіїв, погодних ризиків і попиту.

За даними індексу цін на продукти від Мінфіну, у червні харчові продукти в середньому знизилися на 0,4% до попереднього місяця, що підтверджує сезонне послаблення, але не свідчить про суттєве падіння цін, додав Гопка.

Вартість овочів

За словами Максима Гопки, саме картопля, капуста, цибуля, морква та буряк улітку мають найбільший потенціал до здешевлення. Це через надходження нового врожаю з відкритого ґрунту.

Найбільш відчутне зниження традиційно припадає на червень-липень, коли пропозиція стає масовішою. Водночас через весняні заморозки, витрати на виробництво та логістику ціни можуть знижуватися не так різко, як у сприятливі роки,

– каже аналітик УКАБ.

Водночас науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі для 24 Каналу пояснила, що станом на 23 червня порівняно з кінцем травня в Україні ціни на овочі борщового набору зросли.

Дані Мінфіну України, станом на 23 червня, свідчать, що здорожчали капуста білокачанна – до 57 гривень за кілограм (+30%), морква – 49,60 гривні за кілограм (+24,7%), цибуля ріпчаста – 24,20 гривні за кілограм (+69,2%), буряк – 14,50 гривні за кілограм (+26,9%), картопля – до 36 гривень за кілограм (+91,5%).

Крім того, зросла ціна на молоду капусту – до 35,35 гривні за кілограм (+45,8%), перець болгарський жовтий – до 222,25 гривні за кілограм (+2,6%), а молодий часник – до 140 гривень за кілограм (+8,1%).

Але якщо говорити про салатні овочі, то вони навпаки стали доступнішими для покупців. Наприклад, огірки колючі подешевшали до 62,50 гривні за кілограм (-10,1%), помідори рожеві – до 131,16 гривні за кілограм (-36,8%), помідори сливки – до 139,44 гривні за кілограм (-31,5%), помідори червоні – до 138,20 гривні за кілограм (-37,4%), а огірки гладкі – до 67,92 гривні за кілограм (-24,9%).

Крім того, через розширення пропозиції почали дешевшати окремі сезонні овочі. Внаслідок розширення пропозиції здешевшали молода картопля до 45,50 гривні за кілограм, а також молодий буряк – до 35,33 гривні за кілограм.

Що буде з фруктами

Зміни торкнулися й фруктового ринку. За словами Гопки, полуниця та частина ягід у період масового збору дешевшають, але цей період доволі короткий.

Після піку збору ціни можуть стабілізуватися або знову піти вгору. Щодо яблук, то здешевлення очікувати не варто, передумов для суттєвого падіння цін влітку немає, а ринок залишається залежним від якості продукції у сховищах, експорту та сезонності,

– заявив він.

Окремий ризик є для кісточкових та ягід, зокрема абрикосів, персиків, малини, лохини. Через весняні приморозки та сильну спеку влітку частина продукції може залишатися дорогою, навіть попри літній сезон.

Інна Сало натомість наводить дані, що у червні ціни на зерняткові плоди вітчизняного виробництва зросли порівняно з кінцем травня 2026 року – яблука до 50,17 гривні за кілограм (+14,5%). Натомість суниця у сезон плодоношення здешевшала – до 179,33 гривні за кілограм (-26,5%).

Якщо ж говорити про імпорт, то ціни на плоди зросли. Лимони – до 196 гривень за кілограм (+5,1%), виноград – 278,43 гривні за кілограм (+1,6%), мандарини – до 106,60 гривні за кілограм (+7,5%). Втім, дещо здешевшали банани – до 72,75 гривні за кілограм (-0,7%), апельсини – до 69,47 гривні за кілограм (-2,8%).

Iнна Сало, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" З поступовим сезонним розширенням пропозиції, очікується здешевшання проти нинішніх цін овочів борщового набору – до 15% щомісячно; плодів, за розширення обсягів продажів суниці та кісточкових, появи ранніх сортів яблук – до 10 – 15% щомісячно. Ціни на салатні овочі впродовж літа, ймовірно, знизяться до 20 – 25% проти нинішніх цін.

Чому молоко та молочні продукти навряд чи подешевшають

Якщо на ринку овочів і фруктів літо традиційно приносить сезонне здешевлення, то з молочною продукцією ситуація буде зовсім іншою. Попри те, що в теплий період виробництво молока зазвичай збільшується, цьогоріч воєнні та економічні чинники практично нівелюють дію цього механізму.

Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Іван Свиноус пояснює для 24 Каналу, що цього року виробники працюють у значно складніших умовах, ніж це було до повномасштабної війни.

Іван Свиноус, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Виробники молока змушені працювати в умовах погіршення економічної кон'юнктури, високих темпів інфляції, постійної загрози розширення зони бойових дій, дефіциту трудових ресурсів унаслідок мобілізації значної частини чоловічого населення, а також суттєвого зростання інвестиційних ризиків у молочному скотарстві.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, наявні макроекономічні передумови свідчать про відсутність підстав для сезонного зниження закупівельних цін на молоко щонайменше до вересня 2026 року. Відтак очікується навпаки поступове здорожчання:

Станом на 1 вересня 2026 року закупівельна ціна молока ґатунку "екстра" може досягти близько 22,50 гривні за кілограм без ПДВ, що на 2,7 % перевищуватиме рівень червня поточного року.

Для молока вищого ґатунку прогнозується ціна на рівні 21,40 гривні за кілограм (+2,9%), а першого ґатунку – 18,56 гривні за кілограм (+2,2%).

За оцінками експертів Інституту аграрної економіки, фактичне підвищення закупівельних цін може бути більш відчутним і вже у вересні становитиме 4 – 5% для молока, що надходить на перероблення від сільськогосподарських підприємств,

– додає пан Іван.

Чи очікувати здорожчання м'яса?

Науковиця Наталія Копитець у коментарі для 24 Каналу заявила, що у липні та серпні цього року роздрібні ціни на основні види м'яса (яловичина, свинина, курятина) залишаться на рівні червня. Це через зменшення попиту серед споживачів та достатньої пропозиції на ринку.

Наталія Копитець, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Втім основні види м'яса все ж можуть подорожчати у літній період у випадку, якщо росіяни вдадуться до ударів по енергетичних об'єктах під час аномальної спеки в країні.

Водночас якщо порівнювати теперішні ціни з аналогічним періодом торік, то деякі види м'яcа навіть на понад 40%.

У продуктових супермаркетах роздрібні ціни на яловичину гуляш зросли на 19,3% і становили 416,95 гривні за кілограм.

Роздрібні ціни на яловичину (ребра) за рік зросли на 42,1% і становили 282,80 гривні за кілограм.

Якщо курячі гомілки за рік здорожчали на 2,8% і коштують нині 97 гривень, то курячі стегна збільшилися на 8,9% і становили 154 гривні за кілограм.

Натомість роздрібні ціни на свинину, підчеревину і ребра збільшилися на 4,2 – 6% і становили 229,63 – 231,97 гривні за кілограм.

До категорій, що навпаки впали в ціні, увійшли такі види свинини, як лопатка, ошийок і грудинка, які зменшилися на 2,3 – 4,6% і становили 204,77 – 320,98 гривні за кілограм.

Також у червні 2026 року порівняно з червнем 2025 року роздрібні ціни на сало солоне зменшилися на 12,8% і становили 221,29 гривні за кілограм. Як і зменшилися ціни на курячу тушку – до 110,50 гривні за кілограм, а на куряче філе – до 216,30 гривні за кілограм.