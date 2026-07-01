Україна нарощує імпорт бананів: головний постачальник залишається незмінним

Український ринок екзотичних фруктів продовжує демонструвати стабільний попит. Попри складну логістику, у січні – травні 2026 року Україна імпортувала 107,3 тисячі тонн бананів та плантайнів, повідомляє Державна митна служба.

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Загальна вартість закупленої за кордоном продукції становила близько 110 мільйонів доларів. Найбільшим постачальником бананів для України традиційно залишається Еквадор. На цю країну припало 73,1% усього обсягу імпортованої продукції.

Також значні партії фруктів надходили з Колумбії, яка забезпечила 11,1% постачання, та Коста-Ріки – 8,7%. Інші обсяги імпорту припали на решту країн-виробників.

Банани залишаються одним із найпопулярніших імпортних фруктів в Україні через доступність, стабільний попит і можливість регулярних поставок протягом року.

Для порівняння, за весь 2025 рік Україна імпортувала 223,8 тисячі тонн бананів загальною вартістю 231,4 мільйона доларів. Нинішні темпи закупівель свідчать, що за збереження динаміки показники 2026 року можуть бути близькими до торішніх або навіть перевищити їх.

Скільки коштують банани у супермаркетах України

Попри значні обсяги імпорту, кінцева ціна бананів для покупців залежить від вартості доставлення, курсу валют, сезонності та торгової націнки. Журналісти 24 Каналу дізнались, що станом на початок липня 2026 року у великих українських супермаркетах ціна на банани переважно коливається приблизно в межах 50 – 70 гривень за кілограм.

У мережах на кшталт АТБ-Маркет, Сільпо та інших магазинах вартість може змінюватися залежно від акцій і партії товару. Імпортна залежність означає, що ціни на банани в Україні значною мірою формуються під впливом міжнародних витрат на перевезення та валютних коливань.

Зверніть увагу! Водночас стабільні поставки з країн Латинської Америки дозволяють утримувати банани серед найбільш доступних екзотичних фруктів на українському ринку. Експерти зазначають, що збереження високого попиту на банани свідчить про зміну споживчих звичок українців: навіть у складних економічних умовах покупці продовжують обирати продукти, які мають стабільну якість, доступність і прогнозовану ціну.

Черешня суттєво впала у ціні: скільки коштує кілограм

Черешня впала у ціні у середньому зі 120 до 80 гривень. Ягоду наразі продають в діапазоні від 50 до 100 гривень за кілограм.

Зокрема, імпортна черешня залишається дорожчою за вітчизняну. Хоча й вона тепер продається дешевше – замість 150 гривень 120 гривень за кілограм.