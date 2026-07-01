Украина увеличивает импорт бананов: главный поставщик остается прежним

Украинский рынок экзотических фруктов продолжает демонстрировать стабильный спрос. Несмотря на сложную логистику, в январе – мае 2026 года Украина импортировала 107,3 тысячи тонн бананов и плантанов, сообщает Государственная таможенная служба.

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Общая стоимость закупленной за рубежом продукции составила около 110 миллионов долларов. Крупнейшим поставщиком бананов для Украины традиционно остается Эквадор. На долю этой страны пришлось 73,1% всего объема импортированной продукции.

Также значительные партии фруктов поступали из Колумбии, на долю которой пришлось 11,1% поставок, и Коста-Рики – 8,7%. Остальные объемы импорта пришлись на долю остальных стран-производителей.

Бананы остаются одним из самых популярных импортных фруктов в Украине благодаря доступности, стабильному спросу и возможности регулярных поставок в течение года.

Для сравнения: за весь 2025 год Украина импортировала 223,8 тысячи тонн бананов общей стоимостью 231,4 миллиона долларов. Нынешние темпы закупок свидетельствуют о том, что при сохранении динамики показатели 2026 года могут быть близки к прошлогодним или даже превысить их.

Сколько стоят бананы в супермаркетах Украины

Несмотря на значительные объемы импорта, конечная цена бананов для покупателей зависит от стоимости доставки, курса валют, сезонности и торговой наценки. Журналисты 24 Канала выяснили, что по состоянию на начало июля 2026 года в крупных украинских супермаркетах цена на бананы в основном колеблется примерно в пределах 50–70 гривен за килограмм.

В сетях типа АТБ-Маркет, Сильпо и других магазинах стоимость может меняться в зависимости от акций и партии товара. Зависимость от импорта означает, что цены на бананы в Украине в значительной степени формируются под влиянием международных транспортных расходов и валютных колебаний.

Обратите внимание! В то же время стабильные поставки из стран Латинской Америки позволяют бананам оставаться одними из самых доступных экзотических фруктов на украинском рынке. Эксперты отмечают, что сохранение высокого спроса на бананы свидетельствует об изменении потребительских привычек украинцев: даже в сложных экономических условиях покупатели продолжают выбирать продукты, отличающиеся стабильным качеством, доступностью и прогнозируемой ценой.

Черешня существенно подешевела: сколько стоит килограмм

Цена на черешню снизилась в среднем со 120 до 80 гривен. Ягоду сейчас продают в диапазоне от 50 до 100 гривен за килограмм.

В частности, импортная черешня по-прежнему дороже отечественной. Хотя и она теперь продается дешевле – вместо 150 гривен – 120 гривен за килограмм.