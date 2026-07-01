Традиционно лето ассоциируется с подешевением овощей и фруктов, но в этом году ситуация на продовольственном рынке может оставаться неоднозначной. Пока новый урожай постепенно увеличивает предложение, на цены продолжают влиять весенние заморозки, высокая себестоимость производства, логистика и другие факторы.

Поэтому отдельные продукты, такие как молочные продукты или часть фруктов, могут и дальше дорожать, а стоимость мяса будет оставаться чувствительной к экономическим рискам и рискам безопасности. Хотя есть ожидания, что цены на салатные овощи в течение этого лета все-таки снизятся на 20 – 25%.

24 Канал собрал актуальную статистику и прогнозы экспертов, чтобы выяснить, какие продукты могут подешеветь летом, а на что украинцам не стоит рассчитывать снижение цен.

Как менялись потребительские цены в 2026 году

На запрос 24 Канала в Госстате сообщили, что в годовом исчислении (май 2026 года по сравнению с маем 2025 года) потребительские цены на продукты питания в Украине выросли на 7,5%.

Читайте также Украина с начала года импортировала рекордное количество бананов: какие цены в супермаркетах

В то же время динамика была неравномерной: овощи за этот период подешевели на 16,8%, тогда как хлеб подорожал на 15,5%, яйца – на 10,4%, мясо и мясопродукты – на 7,9%, молоко – на 7,4%, а фрукты – на 4,3%.

В краткосрочной перспективе (январь-май 2026 года) наибольший рост цен наблюдался на продукты переработки зерновых (+37,9%), овощи (+31,0%) и фрукты (+26,0%). В то же время яйца за этот период подешевели на 16,1%.

Что касается сезонных овощей, то в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года Госстат зафиксировал разнонаправленную динамику: помидоры подорожали на 84%, огурцы – на 13,4%, тогда как свекла подешевела на 72%, лук – на 62%, белокочанная капуста – на 58,4%, картофель – на 46,5%, морковь – на 38,2%.

Подешевеют ли овощи и фрукты летом

Аналитик УКАБ Максим Гопка добавляет в комментарии 24 Каналу, что в целом летом рынок продуктов питания вступает в период активного сезонного предложения, поэтому для овощей, ягод и частично яиц ожидается снижение цен.

Максим Гопка, Ученая степень/должность Но говорить о массовом удешевлении всей продуктовой корзины не стоит: мясо, молочная продукция и часть фруктов остаются под давлением высокой себестоимости, логистики, энергоносителей, погодных рисков и спроса.

По данным индекса цен на продукты от Минфина, в июне цены на продукты питания в среднем снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что подтверждает сезонное снижение, но не свидетельствует о существенном падении цен, добавил Гопка.

Стоимость овощей

По словам Максима Гопки, именно картофель, капуста, лук, морковь и свекла летом имеют наибольший потенциал для удешевления. Это связано с поступлением нового урожая с открытого грунта.

Наиболее заметное снижение традиционно приходится на июнь-июль, когда предложение становится более массовым. В то же время из-за весенних заморозков, затрат на производство и логистику цены могут снижаться не так резко, как в благоприятные годы,

– говорит аналитик УКАБ.

В то же время научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии для 24 Канала объяснила, что по состоянию на 23 июня по сравнению с концом мая в Украине цены на овощи борщового набора выросли.

Данные Минфина Украины по состоянию на 23 июня свидетельствуют, что подорожали белокочанная капуста – до 57 гривен за килограмм (+30%), морковь – до 49,60 гривны за килограмм (+24,7%), репчатый лук – до 24,20 гривны за килограмм (+69,2%), свекла – 14,50 гривны за килограмм (+26,9%), картофель – до 36 гривен за килограмм (+91,5%).

Кроме того, выросла цена на молодую капусту – до 35,35 гривны за килограмм (+45,8%), болгарский желтый перец – до 222,25 гривны за килограмм (+2,6%), а молодой чеснок – до 140 гривен за килограмм (+8,1%).

Но если говорить о салатных овощах, то они, напротив, стали более доступными для покупателей. Например, огурцы колючие подешевели до 62,50 гривны за килограмм (-10,1%), помидоры розовые – до 131,16 гривны за килограмм (-36,8%), помидоры сливки – до 139,44 гривны за килограмм (-31,5%), помидоры красные – до 138,20 гривны за килограмм (-37,4%), а гладкие огурцы – до 67,92 гривны за килограмм (-24,9%).

Кроме того, из-за расширения предложения начали дешеветь отдельные сезонные овощи. В результате расширения предложения подешевели молодой картофель до 45,50 гривны за килограмм, а также молодая свекла – до 35,33 гривны за килограмм.

Что будет с фруктами

Изменения коснулись и фруктового рынка. По словам Гопки, клубника и часть ягод в период массового сбора дешевеют, но этот период довольно короткий.

После пика сбора цены могут стабилизироваться или снова пойти вверх. Что касается яблок, то удешевления ожидать не стоит, предпосылок для существенного падения цен летом нет, а рынок остается зависимым от качества продукции в хранилищах, экспорта и сезонности,

– заявил он.

Отдельный риск существует для косточковых и ягод, в частности абрикосов, персиков, малины, голубики. Из-за весенних заморозков и сильной жары летом часть продукции может оставаться дорогой, даже несмотря на летний сезон.

Инна Сало, в свою очередь, приводит данные, что в июне цены на зернокостные плоды отечественного производства выросли по сравнению с концом мая 2026 года – яблоки до 50,17 гривны за килограмм (+14,5%). Зато земляника в сезон плодоношения подешевела – до 179,33 гривны за килограмм (-26,5%).

Если же говорить об импорте, то цены на фрукты выросли. Лимоны – до 196 гривен за килограмм (+5,1%), виноград – 278,43 гривны за килограмм (+1,6%), мандарины – до 106,60 гривны за килограмм (+7,5%). Впрочем, несколько подешевели бананы – до 72,75 гривны за килограмм (-0,7%), апельсины – до 69,47 гривны за килограмм (-2,8%).

Инна Сало, старший научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" С постепенным сезонным расширением предложения ожидается снижение цен по сравнению с нынешними на овощи борщевого набора – до 15% ежемесячно; фруктов – благодаря увеличению объемов продаж земляники и косточковых, а также появлению ранних сортов яблок – до 10 – 15% ежемесячно. Цены на салатные овощи в течение лета, вероятно, снизятся на 20 – 25% по сравнению с нынешними ценами.

Почему молоко и молочные продукты вряд ли подешевеют

Если на рынке овощей и фруктов лето традиционно приносит сезонное подешевение, то с молочной продукцией ситуация будет совсем иной. Несмотря на то, что в теплый период производство молока обычно увеличивается, в этом году военные и экономические факторы практически нивелируют действие этого механизма.

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Иван Свиноус объясняет для 24 Канала, что в этом году производители работают в гораздо более сложных условиях, чем это было до полномасштабной войны.

Иван Свиноус, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Производители молока вынуждены работать в условиях ухудшения экономической конъюнктуры, высоких темпов инфляции, постоянной угрозы расширения зоны боевых действий, дефицита трудовых ресурсов вследствие мобилизации значительной части мужского населения, а также существенного роста инвестиционных рисков в молочном скотоводстве.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, существующие макроэкономические предпосылки свидетельствуют об отсутствии оснований для сезонного снижения закупочных цен на молоко как минимум до сентября 2026 года. Поэтому, напротив, ожидается постепенное подорожание:

По состоянию на 1 сентября 2026 года закупочная цена молока сорта "экстра" может достичь около 22,50 гривны за килограмм без НДС, что на 2,7% превысит уровень июня текущего года.

Для молока высшего сорта прогнозируется цена на уровне 21,40 гривны за килограмм (+2,9%), а первого сорта – 18,56 гривны за килограмм (+2,2%).

По оценкам экспертов Института аграрной экономики, фактическое повышение закупочных цен может быть более ощутимым и уже в сентябре составит 4 – 5% для молока, поступающего на переработку от сельскохозяйственных предприятий,

– добавляет Иван.

Стоит ли ожидать подорожания мяса?

Ученая Наталья Копитец в комментарии для 24 Канала заявила, что в июле и августе этого года розничные цены на основные виды мяса (говядина, свинина, курятина) останутся на уровне июня. Это связано со снижением спроса среди потребителей и достаточным предложением на рынке.

Наталья Копитец, ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Впрочем, основные виды мяса все же могут подорожать в летний период, если россияне начнут наносить удары по энергетическим объектам во время аномальной жары в стране.

В то же время, если сравнивать нынешние цены с аналогичным периодом прошлого года, то некоторые виды мяса подорожали даже более чем на 40%.

В продуктовых супермаркетах розничные цены на говядину для гуляша выросли на 19,3% и составили 416,95 гривны за килограмм.

Розничные цены на говядину (ребра) за год выросли на 42,1% и составили 282,80 гривны за килограмм.

Если куриные голени за год подорожали на 2,8% и стоят сейчас 97 гривен, то куриные бедра подорожали на 8,9% и составили 154 гривны за килограмм.

В свою очередь, розничные цены на свинину, подчеревину и ребра выросли на 4,2 – 6% и составили 229,63 – 231,97 гривны за килограмм.

В категорию продуктов, которые, напротив, подешевели, вошли такие виды свинины, как лопатка, шейка и грудинка, цены на которые снизились на 2,3 – 4,6% и составили 204,77 – 320,98 гривны за килограмм.

Также в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года розничные цены на соленое сало снизились на 12,8% и составили 221,29 гривны за килограмм. Также снизились цены на куриную тушку – до 110,50 гривны за килограмм, а на куриное филе – до 216,30 гривны за килограмм.