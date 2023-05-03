Кілограм за сто та навіть більше гривень: помідори та огірки дешевшати не будуть

Цьогоріч помідори та огірки не тішитимуть українців своєю вартістю у травні. За прогнозами експертів ціни на овочі здорожчають ще на 5–10%. Однак вже влітку ймовірно відбудеться ціновий спад.

Огірки та помідори дорожчатимуть

Через високу собівартість вирощування та зберігання тепличні огірки та помідори у травні дешевшати не будуть. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, овочі можуть здорожчати на 5–10%.

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За даними "Мінфіну", поточні ціни на помідори та огірки по різних магазинах складають:

Auchan: огірки гладкі та короткоплідні – 99 гривень та 114 гривень відповідно; помідори червоні, рожеві та сливка – 76,90 гривні, 154,90 гривні та 139 гривень відповідно.

99 гривень та 114 гривень відповідно; помідори червоні, рожеві та сливка – 76,90 гривні, 154,90 гривні та 139 гривень відповідно. Megamarket: огірки гладкі, колючі та Естафета – 149,90 гривні, 99,90 гривні та 219,90 гривні відповідно.

149,90 гривні, 99,90 гривні та 219,90 гривні відповідно. Metro: огірки гладкі та Естафета – 89,90 гривні та 149,90 гривні. Помідори рожеві – 154,96 гривні, помідори сливка – 124,70 гривні.

Втім, як розповідає 24 Каналу завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інна Сало, спад ціни на дані овочі може відбутися вже влітку.

Інна Сало Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.

Що буде з цінами на м'ясо

Нагадуємо, що у квітні порівняно з лютим 2023 року ціни на основні види м'яса здорожчали:

Ціни на яловичину – гуляш та ребра, а також на курятину – стегна, гомілки та філе – зросли на 2,5–6,7%, свинина стала дорожчою на 11,4–23,2%.

Найбільше здорожчання свинини, пояснюється тим, що страви зі свинини є традиційними на Великодньому столі.

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Зверніть увагу, що за словами Наталії Копитець, провідної наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, у травні середні роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичина, свинина та курятина – залишаться на рівні попереднього місяця з незначним коливанням по регіонах.