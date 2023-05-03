Кілограм за сто та навіть більше гривень: помідори та огірки дешевшати не будуть
Цьогоріч помідори та огірки не тішитимуть українців своєю вартістю у травні. За прогнозами експертів ціни на овочі здорожчають ще на 5–10%. Однак вже влітку ймовірно відбудеться ціновий спад.
Огірки та помідори дорожчатимуть
Через високу собівартість вирощування та зберігання тепличні огірки та помідори у травні дешевшати не будуть. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, овочі можуть здорожчати на 5–10%.
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За даними "Мінфіну", поточні ціни на помідори та огірки по різних магазинах складають:
- Auchan: огірки гладкі та короткоплідні – 99 гривень та 114 гривень відповідно; помідори червоні, рожеві та сливка – 76,90 гривні, 154,90 гривні та 139 гривень відповідно.
- Megamarket: огірки гладкі, колючі та Естафета – 149,90 гривні, 99,90 гривні та 219,90 гривні відповідно.
- Metro: огірки гладкі та Естафета – 89,90 гривні та 149,90 гривні. Помідори рожеві – 154,96 гривні, помідори сливка – 124,70 гривні.
Втім, як розповідає 24 Каналу завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інна Сало, спад ціни на дані овочі може відбутися вже влітку.
Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.
Що буде з цінами на м'ясо
Нагадуємо, що у квітні порівняно з лютим 2023 року ціни на основні види м'яса здорожчали:
- Ціни на яловичину – гуляш та ребра, а також на курятину – стегна, гомілки та філе – зросли на 2,5–6,7%, свинина стала дорожчою на 11,4–23,2%.
- Найбільше здорожчання свинини, пояснюється тим, що страви зі свинини є традиційними на Великодньому столі.
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Зверніть увагу, що за словами Наталії Копитець, провідної наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, у травні середні роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичина, свинина та курятина – залишаться на рівні попереднього місяця з незначним коливанням по регіонах.