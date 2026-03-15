Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин 15 березня

Ціни на бензин стали неймовірно актуальним питанням для українців в останні кілька тижнів. Всі ці події відбуваються на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Які ціни на пальне в Україні 15 березня?

Згідно з даними ВсіАЗС, 15 березня ціни на пальне у Київській області такі:

А-95 преміум – 69.99 гривні;

А-95 – 66.49 гривень;

А-92 – 64.24 гривні;

дизпальне – 70.54 гривень.

На Львівщині ж показники вранці у неділю зафіксовані таким чином:

А-95 преміум – 68.49 гривні;

А-95 – 64.45 гривень;

А-92 – 65.99 гривні;

дизпальне – 68.25 гривень.

Зверніть увагу! Водночас медіа Главком пише, що найбільше 15 числа подорожчав дизель на OKKO, WOG і UPG (+1 гривня), а також газ на WOG (теж +1 гривня). Але є й більш приємні новини. Річ у тім, що подешевшав дизель – на "Укрнафті" та БРСМ. Середня вартість бензину А-95 коливається – приблизно 69.25 гривні за літр. Водночас дизельне пальне трохи здорожчало – в середньому 74.98 гривень за літр.

