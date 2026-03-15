15 березня, 10:52
Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин 15 березня
Основні тези
- 15 березня ціни на пальне в Київській області: А-95 преміум – 69.99 грн, А-95 – 66.49 грн, А-92 – 64.24 грн, дизпальне – 70.54 грн.
- Середня вартість бензину А-95 в Україні коливається приблизно 69.25 грн за літр, а дизельне пальне здорожчало до середнього рівня 74.98 грн за літр.
Ціни на бензин стали неймовірно актуальним питанням для українців в останні кілька тижнів. Всі ці події відбуваються на тлі бойових дій на Близькому Сході.
Які ціни на пальне в Україні 15 березня?
Згідно з даними ВсіАЗС, 15 березня ціни на пальне у Київській області такі:
- А-95 преміум – 69.99 гривні;
- А-95 – 66.49 гривень;
- А-92 – 64.24 гривні;
- дизпальне – 70.54 гривень.
На Львівщині ж показники вранці у неділю зафіксовані таким чином:
- А-95 преміум – 68.49 гривні;
- А-95 – 64.45 гривень;
- А-92 – 65.99 гривні;
- дизпальне – 68.25 гривень.
Зверніть увагу! Водночас медіа Главком пише, що найбільше 15 числа подорожчав дизель на OKKO, WOG і UPG (+1 гривня), а також газ на WOG (теж +1 гривня). Але є й більш приємні новини. Річ у тім, що подешевшав дизель – на "Укрнафті" та БРСМ. Середня вартість бензину А-95 коливається – приблизно 69.25 гривні за літр. Водночас дизельне пальне трохи здорожчало – в середньому 74.98 гривень за літр.
Що ще слід знати про ціни на пальне в Україні?
- Нагадаємо, що компенсувати витрати на пальне можуть лімітами – сумами від 500 до 1 тисячі гривень. Зокрема планується "фіксований розмір" коштів, які повертатимуть населенню. І це незалежно від того, скільки людина придбала пального.
- Водночас прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко раніше заявляла, що не можна знижувати акциз на пальне. Вона пояснила, що податки та збори йдуть в дохідну частину бюджету. А з неї вже фінансується українська армія. Але уряд продовжить шукати інші шляхи для підтримки громадян у складні часи.