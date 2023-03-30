Податок на пальне стрімко зросте: коли можуть піднятися ціни на АЗС
Джерело:РБК-Україна
У липні не тільки скасують пільговий податок у 2% для бізнесу, а ще й відновлять ПДВ на пальне, яке було на рівні 20% до повномасштабного вторгнення.
Нагадуємо, що ціни на пальне поступово знижуються від початку 2023 року. Зараз ціна на дизпальне в середньому трішки більше ніж 47 гривень, а на бензин – від 49 до 46 гривень.
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ПДВ на пальне повертають
Як розповів очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з 1 липня повертається ПДВ на бензин, дизель й газ. На початку повномасштабного вторгнення його знизили з 20% до 7%. Однак Гетманцев вважає, що це було помилковим рішенням.
Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу,
– сказав очільник фінансового комітету.
Які зараз ціни на пальне
За даними "Мінфіну", середні ціни на пальне станом на 30 березня становлять:
- Бензин А-95 преміум – 49,06 гривні за літр;
- Бензин А-95 – 47,12 гривні;
- Бензин А-92 – 46,20 гривні;
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- Дизельне пальне – 47,34 гривні;
- Газ автомобільний – 21,76 гривні.