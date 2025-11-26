Масштабні зміни у цінах: у Росії стануть вищими тарифи на пальне

У Росії хочуть відмовитися від прив’язки роздрібних цін на пальне до споживчої інфляції. Москва планує перейти на композитний індекс ціноутворення.

Що відбувається з цінами на російське пальне?

Механізм ціноутворення змінюється через зростання дисбалансів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Обіцянки не працюють: ціни на пальне у США стали вищими за президентства Трампа, ніж за Байдена

До списку дисбалансів можна віднести:

вихід з ладу енергетичних об’єктів; різниця між ринковими гуртовими цінами та адміністративно стриманим роздробом; санкційні обмеження щодо обладнання для НПЗ.

Композитний індекс враховуватиме зростання витрат у паливній галузі, включно зі збільшенням заробітних плат та мінімальної оплати праці (284,3 долара у 2025 році), підвищенням акцизів, податкового навантаження, ставок кредитування, тарифів ЖКГ та транспортних витрат, а також подорожчанням ремонту та модернізації НПЗ,

– пояснили у розвідці.

Це означає фактичне згортання неофіційної практики. Тому бензин не мав дорожчати швидше за інфляцію.

Однак галузеві об’єднання (включно з "Паливним союзом Росії") підтримують ініціативу. Зокрема вони прогнозують підвищення цін на 15 – 17 % у 2026 – 2027 роках.

Ситуація фактично визнає провал російської політики зі стримування цін. Кремль таким чином демонструє втрату можливості управляти ринком без ризику дефіциту.

Зверніть увагу! Росія вибирає простіший шлях – це перекласти зростання витрат на населення.

Нагадаємо, що Росія також має проблеми з автозаправним газом. Про це повідомляє рух громадянського спротиву "ОТПОР" із Карачаєво-Черкеської Республіки.

На півдні країни, в одному з великих селищ республіки, на всіх АГЗС повністю зник газ. Бензин же зник ще раніше. Але наразі бракує ще й газу.

Важливо! Причиною таких проблем є сильний дефіцит, а також перенаправлення газових і паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту.

Що ще слід знати про проблеми з пальним у Росії?

Мінськ збільшив поставки бензину на російський ринок майже у 50 разів на тлі наміченої паливної кризи. Постачання важливі для стабілізації ринку.