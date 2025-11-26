Масштабные изменения в ценах: в России станут выше тарифы на топливо

В России хотят отказаться от привязки розничных цен на топливо к потребительской инфляции. Москва планирует перейти на композитный индекс ценообразования.

Что происходит с ценами на российское топливо?

Механизм ценообразования меняется из-за роста дисбалансов, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также Обещания не работают: цены на топливо в США стали выше при президентстве Трампа, чем при Байдене

К списку дисбалансов можно отнести:

выход из строя энергетических объектов; разница между рыночными оптовыми ценами и административно сдержанной розницей; санкционные ограничения по оборудованию для НПЗ.

Композитный индекс будет учитывать рост расходов в топливной отрасли, включая увеличение заработных плат и минимальной оплаты труда (284,3 доллара в 2025 году), повышением акцизов, налоговой нагрузки, ставок кредитования, тарифов ЖКХ и транспортных расходов, а также подорожанием ремонта и модернизации НПЗ,

– объяснили в разведке.

Это означает фактическое сворачивание неофициальной практики. Поэтому бензин не должен был дорожать быстрее инфляцию.

Однако отраслевые объединения (включая "Топливный союз России") поддерживают инициативу. В частности, они прогнозируют повышение цен на 15 – 17 % в 2026 – 2027 годах.

Ситуация фактически признает провал российской политики по сдерживанию цен. Кремль таким образом демонстрирует потерю возможности управлять рынком без риска дефицита.

Обратите внимание! Россия выбирает более простой путь – это переложить рост расходов на население.

Напомним, что Россия также имеет проблемы с автозаправочным газом. Об этом сообщает движение гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики.

На юге страны, в одном из крупных поселков республики, на всех АГЗС полностью исчез газ. Бензин же исчез еще раньше. Но сейчас не хватает еще и газа.

Важно! Причиной таких проблем является сильный дефицит, а также перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.

Что еще следует знать о проблемах с топливом в России?

Минск увеличил поставки бензина на российский рынок почти в 50 раз на фоне намечающегося топливного кризиса. Поставки важны для стабилизации рынка.