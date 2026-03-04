Ціни підскочили за 80 гривень: скільки коштує пальне на АЗС і де знайти дешевше

На тлі напружених подій на Близькому Сході, які коливають енергетичний ринок, в Україні зростають ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива знову підскочила у середу, 4 березня.

Які ціни на пальне в Україні?

Станом на ранок середня ціна бензину популярної марки А-95 у Київській області склала 64,97 гривні, зазначає портал ВсеАЗС.

Загалом по Києву ціни значно різняться залежно від заправної станції:

за літр А-95 доведеться заплатити від 63,99 до 73,99 гривні ;

; за літр преміального Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні;

Дизпаливо теж здорожчало. Літр дизелю сьогодні кошту в середньому від 63,99 до 73,99 гривні.

Втім, ціни на АЗС різняться як від регіону, так і від мережі.

На деяких заправних станціях можна знайти пальне на кілька гривень дешевше за літр.

Наприклад, бензин А-95, за даними порталу, коштує:

Авантаж 7 – 60,95 гривні за літр;

БРСМ-Нафта – 61,99 гривні за літр;

Shell – 61,99 гривні за літр;

UPG – 65,90 гривні за лір;

АМІС – 64,99 гривні за літр;

Укрнафта – 66,99 гривні за літр.

На таких поширених мережах заправок, як ОККО, WOG, SOCAR ціни дещо вищі.

За даними офіційного сайту ОККО, найчастіше на АЗС мережі заправити авто можна за такими цінами:

Бензин Pulls 100 – 80,99 гривні за літр;

Бензин Pulls 95 – 73,99 гривні за літр;

Бензин А-95 Євро – 70,99 гривні за літр;

ДП Pulls – 73,99 гривні за літр;

ДП Євро – 70,99 гривні за літр;

Газ – 41,99 гривні за літр.

Не дуже відрізняється ситуація на заправках мережі SOCAR:

Бензин NANO 100 – 80,99 гривні за літр;

Бензин NANO 95 – 74,99 гривні за літр;

Бензин А-95 – 70,99 гривні за літр;

ДП NANO Extro – 75,99 гривні за літр;

ДП NANO – 70,99 гривні за літр;

та газ – 40,98 гривні за літр.

Деякі сорти палива можна знайти дешевше на АЗС мережі WOG:

Бензин 100 – 78,99 гривні за літр;

Бензин 95 Mustang – 71,99 гривні за літр;

Бензин 95 Євро – 68,99 гривні за літр;

ДП Євро-5 – 68,99 гривні за літр;

ДП Mustang – 71,99 гривні за літр;

Газ – 40, 98 гривні за літр.

Зауважте! По регіонах ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС цих мереж можуть відрізнятися.

Що прогнозують експерти щодо цін?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у ексклюзивному коментарі 24 Каналу зауважив, що ескалація військового конфлікту на Близькому Сході сколихнула нафтовий ринок. Адже рух танкерів через Ормузьку протоку ускладнився, один із найбільших НПЗ у світі зупинився.

Всі ці події можуть бути інформаційним приводом для продавців, щоб підняти цін на бензин і дизель.

Військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні,

– зазначає Рябцев.

Зауважте! Аналітики прогнозують, що через геополітичні ризики ціна нафти може зрости з 80 до 100 доларів за барель.

Звідки Україна постачає пальне?