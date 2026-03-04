Ціни підскочили за 80 гривень: скільки коштує пальне на АЗС і де знайти дешевше
- Ціни на пальне в Україні зросли, середня ціна бензину А-95 в Київській області становить 64,97 гривні.
- Експерти вважають, що ескалація конфлікту на Близькому Сході вплинула на нафтовий ринок, що може призвести до подальшого зростання цін на бензин і дизель.
На тлі напружених подій на Близькому Сході, які коливають енергетичний ринок, в Україні зростають ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива знову підскочила у середу, 4 березня.
Які ціни на пальне в Україні?
Станом на ранок середня ціна бензину популярної марки А-95 у Київській області склала 64,97 гривні, зазначає портал ВсеАЗС.
Загалом по Києву ціни значно різняться залежно від заправної станції:
- за літр А-95 доведеться заплатити від 63,99 до 73,99 гривні;
- за літр преміального Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні;
Дизпаливо теж здорожчало. Літр дизелю сьогодні кошту в середньому від 63,99 до 73,99 гривні.
Втім, ціни на АЗС різняться як від регіону, так і від мережі.
На деяких заправних станціях можна знайти пальне на кілька гривень дешевше за літр.
Наприклад, бензин А-95, за даними порталу, коштує:
- Авантаж 7 – 60,95 гривні за літр;
- БРСМ-Нафта – 61,99 гривні за літр;
- Shell – 61,99 гривні за літр;
- UPG – 65,90 гривні за лір;
- АМІС – 64,99 гривні за літр;
- Укрнафта – 66,99 гривні за літр.
На таких поширених мережах заправок, як ОККО, WOG, SOCAR ціни дещо вищі.
За даними офіційного сайту ОККО, найчастіше на АЗС мережі заправити авто можна за такими цінами:
- Бензин Pulls 100 – 80,99 гривні за літр;
- Бензин Pulls 95 – 73,99 гривні за літр;
- Бензин А-95 Євро – 70,99 гривні за літр;
- ДП Pulls – 73,99 гривні за літр;
- ДП Євро – 70,99 гривні за літр;
- Газ – 41,99 гривні за літр.
Не дуже відрізняється ситуація на заправках мережі SOCAR:
- Бензин NANO 100 – 80,99 гривні за літр;
- Бензин NANO 95 – 74,99 гривні за літр;
- Бензин А-95 – 70,99 гривні за літр;
- ДП NANO Extro – 75,99 гривні за літр;
- ДП NANO – 70,99 гривні за літр;
- та газ – 40,98 гривні за літр.
Деякі сорти палива можна знайти дешевше на АЗС мережі WOG:
- Бензин 100 – 78,99 гривні за літр;
- Бензин 95 Mustang – 71,99 гривні за літр;
- Бензин 95 Євро – 68,99 гривні за літр;
- ДП Євро-5 – 68,99 гривні за літр;
- ДП Mustang – 71,99 гривні за літр;
- Газ – 40, 98 гривні за літр.
Зауважте! По регіонах ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС цих мереж можуть відрізнятися.
Що прогнозують експерти щодо цін?
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у ексклюзивному коментарі 24 Каналу зауважив, що ескалація військового конфлікту на Близькому Сході сколихнула нафтовий ринок. Адже рух танкерів через Ормузьку протоку ускладнився, один із найбільших НПЗ у світі зупинився.
Всі ці події можуть бути інформаційним приводом для продавців, щоб підняти цін на бензин і дизель.
Військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні,
– зазначає Рябцев.
Зауважте! Аналітики прогнозують, що через геополітичні ризики ціна нафти може зрости з 80 до 100 доларів за барель.
Звідки Україна постачає пальне?
Частка пального, яке Україна закуповує на Близькому Сході, залишається незначною – йдеться лише про кілька відсотків від загального імпорту. Основні обсяги традиційно надходять із європейського напрямку.
Так, у січні 2026 року Україна ввезла бензину на 70% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Найбільші поставки забезпечували Литва, Польща та Німеччина, а ключовим продавцем виступала компанія ORLEN, повідомляє Enkorr. Водночас ще у вересні 2025 року серед провідних постачальників дизельного пального опинилася Індія.
Експерти звертають увагу на інший ризик – цінову політику всередині ринку. За їхніми словами, у сегменті преміальних мереж відсутні суттєві обмеження, а сам ринок нафтопродуктів фактично не має "цінового орієнтира". Це дозволяє операторам встановлювати вартість на власний розсуд.