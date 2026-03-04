Укр Рус
Економіка Новини економіки Ціни підскочили за 80 гривень: скільки коштує пальне на АЗС і де знайти дешевше
4 березня, 11:03
5

Ціни підскочили за 80 гривень: скільки коштує пальне на АЗС і де знайти дешевше

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Ціни на пальне в Україні зросли, середня ціна бензину А-95 в Київській області становить 64,97 гривні.
  • Експерти вважають, що ескалація конфлікту на Близькому Сході вплинула на нафтовий ринок, що може призвести до подальшого зростання цін на бензин і дизель.

На тлі напружених подій на Близькому Сході, які коливають енергетичний ринок, в Україні зростають ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива знову підскочила у середу, 4 березня.

Які ціни на пальне в Україні?

Станом на ранок середня ціна бензину популярної марки А-95 у Київській області склала 64,97 гривні, зазначає портал ВсеАЗС

Дивіться також Березень без ілюзій: що буде з курсом долара, цінами на продукти, пальне та квартири 

Загалом по Києву ціни значно різняться залежно від заправної станції: 

  • за літр А-95 доведеться заплатити від 63,99 до 73,99 гривні;
  • за літр преміального Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні;

Дизпаливо теж здорожчало. Літр дизелю сьогодні кошту в середньому від 63,99 до 73,99 гривні

Втім, ціни на АЗС різняться як від регіону, так і від мережі. 

На деяких заправних станціях можна знайти пальне на кілька гривень дешевше за літр. 

Наприклад, бензин А-95, за даними порталу, коштує:

  • Авантаж 7 – 60,95 гривні за літр;
  • БРСМ-Нафта – 61,99 гривні за літр;
  • Shell – 61,99 гривні за літр;
  • UPG – 65,90 гривні за лір;
  • АМІС – 64,99 гривні за літр;
  • Укрнафта – 66,99 гривні за літр. 

На таких поширених мережах заправок, як ОККО, WOG, SOCAR ціни дещо вищі. 

За даними офіційного сайту ОККО, найчастіше на АЗС мережі заправити авто можна за такими цінами: 

  • Бензин Pulls 100 – 80,99 гривні за літр;
  • Бензин Pulls 95 – 73,99 гривні за літр;
  • Бензин А-95 Євро – 70,99 гривні за літр;
  • ДП Pulls – 73,99 гривні за літр;
  • ДП Євро – 70,99 гривні за літр;
  • Газ – 41,99 гривні за літр. 

Не дуже відрізняється ситуація на заправках мережі SOCAR:

  • Бензин NANO 100 – 80,99 гривні за літр;
  • Бензин NANO 95 – 74,99 гривні за літр;
  • Бензин А-95 – 70,99 гривні за літр;
  • ДП NANO Extro – 75,99 гривні за літр;
  • ДП NANO – 70,99 гривні за літр;
  • та газ – 40,98 гривні за літр. 

Деякі сорти палива можна знайти дешевше на АЗС мережі WOG

  • Бензин 100 – 78,99 гривні за літр;
  • Бензин 95 Mustang – 71,99 гривні за літр;
  • Бензин 95 Євро – 68,99 гривні за літр;
  • ДП Євро-5 – 68,99 гривні за літр;
  • ДП Mustang – 71,99 гривні за літр;
  • Газ – 40, 98 гривні за літр. 

Зауважте! По регіонах ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС цих мереж можуть відрізнятися.

Що прогнозують експерти щодо цін? 

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у ексклюзивному коментарі 24 Каналу зауважив, що ескалація військового конфлікту на Близькому Сході сколихнула нафтовий ринок. Адже рух танкерів через Ормузьку протоку ускладнився, один із найбільших НПЗ у світі зупинився. 

Всі ці події можуть бути інформаційним приводом для продавців, щоб підняти цін на бензин і дизель.

Військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні, 
– зазначає Рябцев. 

Зауважте! Аналітики прогнозують, що через геополітичні ризики ціна нафти може зрости з 80 до 100 доларів за барель. 

Звідки Україна постачає пальне? 

  • Частка пального, яке Україна закуповує на Близькому Сході, залишається незначною – йдеться лише про кілька відсотків від загального імпорту. Основні обсяги традиційно надходять із європейського напрямку.

  • Так, у січні 2026 року Україна ввезла бензину на 70% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Найбільші поставки забезпечували Литва, Польща та Німеччина, а ключовим продавцем виступала компанія ORLEN, повідомляє Enkorr. Водночас ще у вересні 2025 року серед провідних постачальників дизельного пального опинилася Індія.

  • Експерти звертають увагу на інший ризик – цінову політику всередині ринку. За їхніми словами, у сегменті преміальних мереж відсутні суттєві обмеження, а сам ринок нафтопродуктів фактично не має "цінового орієнтира". Це дозволяє операторам встановлювати вартість на власний розсуд.