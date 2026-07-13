Іран та США поновили бойові дії: як це може вплинути на вартість пального в Україні

Питання цін на пальне залишається вельми актуальним для українців. На занепокоєнння населення впливає чимало факторів, зокрема й ситуація між Сполученими Штатами та Іраном.

Чи зростуть ціни на пальне в Україні

Детальніше про те, що буде з вартістю пального в країні, розповів у коментарі для 24 Каналу директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Експерт пояснив, що було проведене дослідження щодо динамки роздрібних цін на бензин та дизель в Європі та в Штатах. Як зазначив Куюн, Україна має повну синхронну динаміку з цими двома континентами. А це означає, що в країні не відбувається "нічого унікального".

Як нагадав директор "А-95", наразі відбувається "чергова ескалація" (йдеться про відновлення атак між США та Іраном – 24 Канал).

Експерт наголосив: якщо ситуація щодо бойових дій протримається якийсь час, то, то знову можна буде побачити зростання вартості пального. Але, на відміну від березня, коли була справжня паніка на ринках, наразі все відбувається більш спокійно.

Куюн надав пояснення: наразі немає ажіотажу. Всі країни наразі уважно слідкують за ситуацією у відносинах між Вашингтоном та Тегераном.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Це говорить про те, що всі спостерігають, дивимося. Не виключено, що воно швидко піде на спад.

Виникає важливе питання: якщо напруження триватиме, то чи можна буде побачити здорожчання пального вже наступного тижня в Україні. Але Сергій Куюн заявив: поки не готовий сказати точно.

На його думку, все буде залежати від того, яка ціна таки втримується. Але наголосив: однозначна реакція буде.

Таким чином, наразі важко спрогнозувати, як саме зміняться ціни на пальне внаслідок ескалації між Іраном та США. Різкого злету цін, як це було на початку війни на Близькому Сході, не очікується.

Що ще відомо про ціни на пальне

Раніше Сергій Куюн розповідав для 24 Каналу, що російські атаки по АЗС не вплинуть на вартість пального в Україні. Він пояснив, що вони не мають такого масштабу.

Також Кирило Буданов раніше коментував застереження щодо паливної кризи. Він заявив, що не бачить наразі причин для дефіциту пального у Києві.