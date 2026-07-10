Чи зміняться в Україні ціни на пальне

Чи створює це передумови для зростання цін на пальне, розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі для 24 Каналу.

Експерт пояснив, що станом на сьогодні російські атаки не мають такого масштабу, який міг би вплинути на формування цін.

Насправді нічого не вплине на вартість пального на АЗС,

– зазначив Куюн.

Річ у тім, що росіяни цілеспрямовано атакують локації різних мереж в Україні, здебільшого у прифронтових регіонах. Таким чином, Росія намагається завдати шкоди паливній інфраструктурі, адже ЗСУ атакували нафтопереробні заводи у країні-агресорці.

Внаслідок ударів виникла паливна криза, що в регіонах Росії, що на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначили у матеріалі "НафтоРинку" з квітня по середину червня кількість обстрілів по АЗС зросла в 3 – 4 рази.

На кінець червня статистика атак досягла 15,5 об'єктів на тиждень, а вже з початку липня – до 20 ударів по АЗС на тиждень

Дані "НафтоРинку" свідчать, що з квітня було зафіксовано 186 випадків влучаннь або пошкодженнь станцій.

Отже, попри статистику, наразі ціни на пальне в Україні не зростуть. Крім того, уряд вже готує рішення щодо допомоги прифронтовим областям.

Що ще відомо про ситуацію з АЗС

Експерт Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу, що фактор атак на АЗС наразі не критичний. А чинник, який дійсно визначає ціни на АЗС, – це імпортний паритет.

Зокрема, Кирило Буданов заявив, що паливної кризи у Києві не буде. Станом на зараз він не бачить обставин, які б могли призвести до таких подій.