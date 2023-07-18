Ціни на пальне стабілізуються: як змінилася вартість до середини липня

До середини липня ціни на пальне дещо зросли через повернення ПДВ та довоєнних акцизів. Проте підвищення відбувається повільно.

Як змінилися ціни на пальне за тиждень

Протягом другого тижня липня роздрібні ціни стабілізувалися. Наприклад бензин А-95 та А-95+ в середньому зріс на 4 копійки за літр і становили 47,93 гривні й 50 гривень. Натомість дизель зріс на 15 копійок – до 47 гривень.

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Мережа KLO відкоригувала ціни у сторону зростання на 0,2 – 1 гривень. Таким чином:

бензин А-95 – здорожчав до 48,99 гривні;

бензин А-95+ – до 51,49 гривні;

дизпальне – до 47,79 гривні.

Також на ціни повпливали такі мережі АЗС, як Ovis, Авантаж 7, Олас, Кворум тощо. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 гривень за літр, до 49,99 гривні.

Як зміняться ціни на пальне до кінця липня

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що до кінця липня ціни на пальне зростатимуть поступово.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.

Він спрогнозував, що до кінця липня вартість пального, порівняно з цінами кінця червня, зміниться наступним чином: