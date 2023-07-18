Як змінилися ціни на пальне за тиждень

Протягом другого тижня липня роздрібні ціни стабілізувалися. Наприклад бензин А-95 та А-95+ в середньому зріс на 4 копійки за літр і становили 47,93 гривні й 50 гривень. Натомість дизель зріс на 15 копійок – до 47 гривень.

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Мережа KLO відкоригувала ціни у сторону зростання на 0,2 – 1 гривень. Таким чином:

бензин А-95 – здорожчав до 48,99 гривні;

бензин А-95+ – до 51,49 гривні;

дизпальне – до 47,79 гривні.

Також на ціни повпливали такі мережі АЗС, як Ovis, Авантаж 7, Олас, Кворум тощо. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 гривень за літр, до 49,99 гривні.

Як зміняться ціни на пальне до кінця липня

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що до кінця липня ціни на пальне зростатимуть поступово.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.

Він спрогнозував, що до кінця липня вартість пального, порівняно з цінами кінця червня, зміниться наступним чином: