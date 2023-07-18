Как изменились цены на топливо за неделю
В течение второй недели июля розничные цены стабилизировались. К примеру бензин А-95 и А-95+ в среднем вырос на 4 копейки за литр и составляли 47,93 гривны и 50 гривен. Вместо этого дизель вырос на 15 копеек – до 47 гривен.
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Сеть KLO откорректировала цены в сторону роста на 0,2 – 1 грн. Таким образом:
- бензин А-95 – подорожал до 48,99 гривны;
- бензин А-95+ – до 51,49 гривны;
- дизтопливо – до 47,79 гривны.
Также на цены повлияли такие сети АЗС, как Ovis, Авантаж 7, Олас, Кворум и т.д. SOCAR поднял стоимость дизтоплива на 1 гривен за литр до 49,99 гривны.
Как изменятся цены на топливо до конца июля
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал 24 Канала, что до конца июля цены на горючее будут расти постепенно.
Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.
Он спрогнозировал, что к концу июля стоимость горючего по сравнению с ценами конца июня изменится следующим образом:
- бензин подорожает на 8 – 9 гривен;
- дизтопливо – на 5 – 6 гривен;
- автогаз – на 3 гривны.