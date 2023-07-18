Как изменились цены на топливо за неделю

В течение второй недели июля розничные цены стабилизировались. К примеру бензин А-95 и А-95+ в среднем вырос на 4 копейки за литр и составляли 47,93 гривны и 50 гривен. Вместо этого дизель вырос на 15 копеек – до 47 гривен.

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Сеть KLO откорректировала цены в сторону роста на 0,2 – 1 грн. Таким образом:

бензин А-95 – подорожал до 48,99 гривны;

бензин А-95+ – до 51,49 гривны;

дизтопливо – до 47,79 гривны.

Также на цены повлияли такие сети АЗС, как Ovis, Авантаж 7, Олас, Кворум и т.д. SOCAR поднял стоимость дизтоплива на 1 гривен за литр до 49,99 гривны.

Как изменятся цены на топливо до конца июля

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал 24 Канала, что до конца июля цены на горючее будут расти постепенно.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.

Он спрогнозировал, что к концу июля стоимость горючего по сравнению с ценами конца июня изменится следующим образом: