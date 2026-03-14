Дизель знову дорожчає: які ціни на пальне в Україні 14 березня
- Ціни на дизельне пальне в Україні значно зросли, тоді як бензин подорожчав повільніше порівняно з п'ятницею.
- У Київській області бензин А-95 коштує 66,49 гривні за літр, а у Миколаївській області – 68,99 гривні за літр, з дизелем у Києві за 70,54 гривні, а в Миколаєві – 74,99 гривні за літр.
Ціни на пальне в Україні за останні дні значно зросли. У суботу, 14 березня, на найбільших АЗС країни вартість дизелю знову суттєво піднялася, тоді як бензин дорожчає повільніше.
Скільки коштує пальне по Україні?
В середньому бензин по Україні від п'ятниці здорожчав приблизно на 60 копійок, тоді як вартість дизелю виросла більш як на дві гривні, свідчать дані сайту "Главком".
Станом на 10:00 ранку ціни на пальне 14 березня складають:
- бензину А-95 – в середньому близько 69,76 гривні за літр (вчора були 69,14 гривні за літр);
- дизельного пального – в середньому 77,42 гривні за літр (вчора – 74,91 гривні за літр).
Вартість автогазу на АЗС країни теж в середньому не змінилася. Лише у мережі SOCAR він підскочив майже на 2 гривні.
Які ціни на пальне у Київській області?
У столичному регіоні ціни на пальне значно відрізняються залежно від мережі АЗС. Але в середньому, за даними ВсіАЗС, спостерігаються такі ціни:
- бензин А-95 – 66,49 гривні за літр;
- бензин А-95+ – 69,99 гривні за літр;
- бензин А-92 – 64,25 гривні за літр;
- дизельне пальне – 70,54 гривні за літр;
- автогаз – 40,99 гривні за літр.
Які ціни на пальне у Миколаївській області?
Вартість пального на півдні значно вища від київських розцінок 14 березня. В середньому АЗС пропонують такі ціни:
- бензин А-95 – 68,99 гривні за літр;
- бензин А-95+ – 72,24 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизельне пальне – 74,99 гривні за літр;
- автогаз – 42,99 гривні за літр.
Які ціни на пальне у Львівській області?
Втім, на заході ціни на пальне тримаються нижче, ніж у Київській області та на півдні.
- бензин А-95 – 64,45 гривні за літр;
- бензин А-95+ – 68,49 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизельне пальне – 68,25 гривні за літр;
- автогаз – 39,99 гривні за літр.
Зауважте! За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, наразі Україна має майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю активно планує постачання пального у квітні. Однак лише на потреби фермерів необхідно 300 тисяч тонн дизелю. Тому директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн упевнений, що пальним на березень країні вистачить, а от у квітні буде непросто.
Як держава стримує ціни на пальне?
Держава намагається стримати ціни на пальне в Україні. Наприклад, державна компанія Укрнафта продає пальне з мінімальною торгівельною націнкою, щоб показати своєрідний орієнтир справедливої ціни для ринку.
Також Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення імпорту пального. Найбільше постачань відбувається з Польщі, Литви Румунії та Греції.
Антимонопольний комітет України разом із Держпродспоживслужбою посилили контроль операторів ринку, щоб не допустити необґрунтованих націнок і можливих маніпуляцій із цінами.
Разом з тим влада запускає тимчасову програму кешбеку на пальне. Такий механізм підтримки діятиме до 1 травня.
При цьому уряд не планує знижувати податки на пальне. Акциз і ПДВ залишаться чинними, адже ці надходження спрямовуються на фінансування оборони країни.