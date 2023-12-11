Все дорожче і дорожче: як змінилися ціни на пальне за 2023 рік

Протягом 2023 року ціни на пальне в Україні встигли кардинально зрости. Якщо ще весною водії могли спокійно заповнити увесь бак, то тепер вартість бензину може вдарити по гаманцю.

Як змінювалися ціни на пальне

На початку 2023 року ціни на пальне знаходилися на невисокому рівні, зокрема весною ситуація була така:

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А-92 – 44,4 гривні за літр;

А-95 – 46,6 гривні за літр;

дизель – 46,6 гривні за літр;

автогаз – 21,7 гривні за літр.

У коментарі для 24 Каналу, Андрій Закревський розповів, що підвищення цін на пальне почалося у липні, саме тоді, коли повернулися довоєнні податки. Попри це, багато компаній й досі не сплачують ці податки, що спричиняє велику цінову різницю між національною вартістю та експортною.

З 1 липня в Україні повернули ПДВ на нафтопродукти 20% та акцизи на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро за тисячу літрів.

Також у вересні ринок почав реагувати на блокаду руху польськими перевізниками на кордоні. Це теж спричинило певні проблеми.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Якщо б зараз ми мали трубопровідну систему на кордоні з Польщею, тоді проблем можна було уникнути, адже це дозволило обходити черги на кордоні. Водночас це і дешевше перекачувати пальне трубами, аніж простоювати бензовозами на кордоні.

Що з цінами зараз

Закревський спрогнозував, що ціни на автогаз надалі будуть рости. Це спричинено тим, що вартість пального в Україні поступово наближається до європейського рівня.

Я думаю, що через деякий час ми отримаємо біля кордонів приблизно такі ж самі ціни, як в Польщі, Литві та Словаччині. На мою думку, здорожчення може бути на рівні 3 – 4 гривень до теперішньої ціни,

– додав Андрій Закревський.

Тож станом на 11 грудня 2023 року ціни на пальне такі: