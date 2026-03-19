Ціни на пальне змінилися: що відбувається на АЗС в Україні

Після загострення ситуації на Близькому Сході ціни на пальне по Україні суттєво піднялися. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку, однак чи вдалося стримати подорожчання – читайте далі.

Скільки коштує пальне 19 березня?

Детальніше повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні:

бензин А-95 преміум – 74,04 гривні за літр;

бензин А-95 – 70,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,27 гривні за літр;

дизпальне – 79,16 гривні за літр;

автогаз – 44,12 гривні за літр.

Які ціни по Київській області?

бензин А-95 преміум – 74,18 гривні за літр;

бензин А-95 – 70,68 гривні за літр;

бензин А-92 – 68,14 гривні за літр;

дизпальне – 79,49 гривні за літр.

Які ціни по Львівській області?

бензин А-95 преміум – 74,14 гривні за літр;

бензин А-95 – 70,97 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 79,85 гривні за літр.

Які ціни по Харківській області?

бензин А-95 преміум – 73,48 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,83 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,97 гривні за літр;

дизпальне – 78,12 гривні за літр.

Які ціни по Одеській області?

бензин А-95 преміум – 74,06 гривні за літр;

бензин А-95 – 70,47 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 78,67 гривні за літр.

Які ціни по Дніпропетровській області?

бензин А-95 преміум – 73,53 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,93 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,29 гривні за літр;

дизпальне – 78,20 гривні за літр.

Цікаво! В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев зауважив, що спрогнозувати подальше зростання цін на пальне складно, адже наразі очевидних стримувальних чинників для преміальних мереж немає. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що проблема полягає не лише в невизначеності довкола війни в Ірані.

Яких заходів вживає держава?