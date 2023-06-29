Ціни на продукти теж зростуть: як вартість світла повпливає на продовольство

Після підвищення вартості електроенергії у червні українцям доведеться платити більше не лише за світло, а за продукти. Це пов'язано з новими тарифами для бізнесу.

Як змінилася вартість електроенергії

У червні для звичайних українців змінився тариф на електроенергію, тепер він становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Також зросла вартість розподілу світла – на 25 – 50%.

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Для бізнесу також зростуть ціни. Регулятор ухвалив проєкт постанови, за якою цінові обмеження встановлюються на вищому рівні.

Тож до 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть:

2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

Нові максимальні тарифи хочуть встановити на рівні:

2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.

Чи зміниться вартість продуктів

Старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніко пояснив для 24 Каналу, що ціни на товари та послуги дійсно зростуть.

Богдан Серебренніков Старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Загалом по більшості побутових товарів і послуг ціни можуть зрости максимум до 5%. Саме через можливе здорожчення електроенергії.

Експерт припускає, що здорожчання складе від 5% до 15% – залежно від виду товару чи послуги. Зокрема воно зачепить продукти та товари виробництво яких вимагає великих затрат електроенергії.