Вартість продуктів в Україні восени: чого очікувати від цін
Джерело:НБУ
Вже декілька місяців поспіль споживчі ціни в Україні знижуються. До слова, в НБУ повідомили, що на сьогодні серпнева інфляція сповільнилася, а цінова динаміка стала кращою.
Інфляція сповільнилася, цінова динаміка покращилася
За словами Андрія Пишного, серпнева інфляція в річному вимірі сповільнилася. Відтак вона становить до 8,6%.
Читайте також Другий раз поспіль: облікову ставку знову різко знизили
Це означає, що цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував регулятор раніше. Це пояснюють в НБУ тим, що збільшилися пропозиції продуктів харчування.
Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти. Водночас зниження базової інфляції (до 10% річних у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ,
– йдеться у відомстві.
Чому ціновий тиск послабився
В НБУ пояснили, що таке послаблення стало можливим через певні заходи із забезпечення привабливості гривневих активів й стійкості валютного ринку.Зверніть увагу, під час брифінгу НБУ Андрій Пишний заявив, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься. Втім надалі швидке її сповільнення майже вичерпане.
Крім того, в наступні місяці гарний врожай може обмежувати зростання цін. А стійкість валютного ринку буде забезпечуватися й надалі. Відповідно, усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.
На якому рівні ціни в Україні зараз
Згідно з даними Держстату другий місяць поспіль споживчі ціни знижуються. Якщо порівнювати з липнем, то у серпні ціни впали на 1,4%.
- Продукти харчування впали в ціні на 3,9%.
- Фрукти – на 4,2%, але порівняно з серпнем торік вони дорожчі на 14,3%.
- Яйця подешевшали на 0,1%.
- Соняшникова олія впала на 0,5% до липня та на 6,4% до серпня минулого року.