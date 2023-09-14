Инфляция замедлилась, ценовая динамика улучшилась
По словам Андрея Пышного, августовская инфляция в годовом исчислении замедлилась. Следовательно, она составляет до 8,6%.
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Это означает, что ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал регулятор раньше. Это объясняют у НБУ тем, что увеличились предложения продуктов питания.
Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты. В то же время снижение базовой инфляции (до 10% годовых в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ,
– говорится в ведомстве.
Почему ценовое давление ослабло
В НБУ объяснили, что такое ослабление стало возможным из-за определенных мер по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.
Кроме того, в последующие месяцы хороший урожай может ограничивать рост цен. А устойчивость валютного рынка будет обеспечиваться и дальше. Соответственно все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.
На каком уровне цены в Украине сейчас
Согласно данным Госстату второй месяц подряд потребительские цены снижаются. Если сравнивать с июлем, то в августе цены упали на 1,4%.
- Продукты питания свалились в стоимости на 3,9%.
- Фрукты – на 4,2%, но по сравнению с августом в прошлом году они дороже на 14,3%.
- Яйца подешевели на 0,1%.
- Подсолнечное масло упало на 0,5% к июлю и на 6,4% к августу прошлого года.