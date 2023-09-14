Инфляция замедлилась, ценовая динамика улучшилась

По словам Андрея Пышного, августовская инфляция в годовом исчислении замедлилась. Следовательно, она составляет до 8,6%.

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Это означает, что ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал регулятор раньше. Это объясняют у НБУ тем, что увеличились предложения продуктов питания.

Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты. В то же время снижение базовой инфляции (до 10% годовых в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ,

– говорится в ведомстве.

Почему ценовое давление ослабло

В НБУ объяснили, что такое ослабление стало возможным из-за определенных мер по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.

Обратите внимание, во время брифинга НБУ Андрей Пышный заявил, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться. Впрочем, вскоре ее замедление почти исчерпано.

Кроме того, в последующие месяцы хороший урожай может ограничивать рост цен. А устойчивость валютного рынка будет обеспечиваться и дальше. Соответственно все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.

На каком уровне цены в Украине сейчас

Согласно данным Госстату второй месяц подряд потребительские цены снижаются. Если сравнивать с июлем, то в августе цены упали на 1,4%.

Продукты питания свалились в стоимости на 3,9%.

Любопытно! За месяц цены на овощи больше подешевели — на 37,6%, которые в среднем стоят на 25,7% дешевле года назад.