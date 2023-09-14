Інфляція сповільнилася, цінова динаміка покращилася

За словами Андрія Пишного, серпнева інфляція в річному вимірі сповільнилася. Відтак вона становить до 8,6%.

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Це означає, що цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував регулятор раніше. Це пояснюють в НБУ тим, що збільшилися пропозиції продуктів харчування.

Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти. Водночас зниження базової інфляції (до 10% річних у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ,

– йдеться у відомстві.

Чому ціновий тиск послабився

В НБУ пояснили, що таке послаблення стало можливим через певні заходи із забезпечення привабливості гривневих активів й стійкості валютного ринку.

Зверніть увагу, під час брифінгу НБУ Андрій Пишний заявив, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься. Втім надалі швидке її сповільнення майже вичерпане.

Крім того, в наступні місяці гарний врожай може обмежувати зростання цін. А стійкість валютного ринку буде забезпечуватися й надалі. Відповідно, усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.

На якому рівні ціни в Україні зараз

Згідно з даними Держстату другий місяць поспіль споживчі ціни знижуються. Якщо порівнювати з липнем, то у серпні ціни впали на 1,4%.

Продукти харчування впали в ціні на 3,9%.

Цікаво! За місяць ціни на овочі найбільше подешевшали — на 37,6%, які в середньому коштують на 25,7% дешевше ніж рік тому.