Сало замість прошуто: як польські страйки впливають на ціни в Україні

Польські протести на кордоні з Україною спричинили перебої із поставками продуктів споживання. Через це виникло питання, чи вплине це на ціни для звичайних громадян.

Три чинники, від яких залежить ситуація на кордоні

Михайло Непран розповів для 24 Каналу, що спрогнозувати ситуацію на польсько-українському кордоні нелегко. Проте він наголосив, що стайки пов'язані не стільки з Україною, скільки з внутрішньополітичними польськими проблемами.

Читайте також Обмеження торгівлі з ЄС: як буде вирішуватись конфлікт з Польщею

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу На превеликий жаль, українська карта стала розмінною для польських політиків, які хочуть вирішити свої питання – боротьба між владою і опозицією. Тому я не тішу себе ілюзією, що коли два прем'єри зустрінуться (28 березня – 24 Канал), то завтра все стане добре і все вирішиться. Скоріше напруга певної міри спаде у квітні після місцевих виборів, тому що зараз досить активна іде боротьба і українська карта тут використовується.

Як другий момент він виділив, що наскільки це довго триватиме, залежатиме від Брюсселя. Важливим буде вплив на зеленого курсу ЄС.

Що таке зелений курс? Я б назвав це як друга по важливості ситуація після промислової революції 18 століття. По суті, Єврокомісія хоче радикально змінити сільське господарство в Європі. Якщо говорити коротко, то це повинно бути нульове навантаження на екологію. Це велике дуже потрясіння і ці потрясіння, як бачите, болісно сприймаються не тільки у Польщі, а й у Франції, Німеччині тощо. Це великі проблеми для фермерів і для сільського господарства,

– пояснив він.

Тож багато залежатиме від того, чи буде тримати далі цей курс та чи будуть внесені зміни. Третім чинником для польсько-українських відносин є домовленості, до яких дійдуть обидві сторони.

Буде дефіцит чи ні

Критично важливі для України вантажі надходять без затримок. Мовиться про паливо, гуманітарку та військові постачання.

Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом повідомив, що на деякі категорії товарів, які заходять до нас по імпорту, впливає ситуація на польсько-українському кордоні. Є три категорії: це риба, екзотичні фрукти (банани, ківі тощо) та сіль. Запаси солі у нас є добрі, а от на банани та рибу вплив суттєвіший.

Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Несуттєвий вплив, особливо, коли ми говоримо про західні області України, це деякі польські товари, які до нас заходять – молочка, овочі (парникові помідори та огірки), фрукти. На них теж, ймовірно, з'явиться певна нестача, хоча по овочах точно є, бо огірки та помідори давали певний сегмент українського споживчого ринку, по сирам менше, бо вони перекриваються вітчизняним виробником. Усім іншим ми себе повноцінно забезпечуємо.

Також він наголосив, що мовиться радше про затримки постачань, а не дефіцит. Україна по аграрному сектору продає в Польщу більше, ніж купує.

Продукція, яку вони виробляють, дає більше різноманітності нашій пропозиції, ніж є критичною для українського споживача. Коли я говорю про рибу, то вона ж просто йде через Польщу, а вона зі скандинавських країн, глибокого замороження. Тому блокада просто стримує надходження необхідної продукції до України,

– сказав він.

Таку ж думку висловив Непран і додав, що дефіциту серед овочів та молочки очікувати не варто. Овочі з Туреччини йдуть до нас через Румунію, тому це довше, а молочної продукції ми виробляємо достатньо.

Який вплив блокада має на ціни

Пендзин повідомив, що ціна на сіль точно не зросла. А от екзотичні фрукти дійсно виросли в ціні, наприклад банани на 15 – 20%і.

Україна налагодила джерела надходження тої чи іншої продукції. Зокрема, через Румунію, дунайські порти. От чого точно не буде, так це польської продукції – молочки, овочів. Ціни відповідають українському рівню, а передумов для сильного росту цін я не бачу,

– сказав він.

Михайло Непран додав, що у торгових мережах повідомили, що усе залежатиме від виду продукції. Максимум від 5 до 7% можуть подорожчати тільки ті продукти, які імпортуються – алкоголь, фреш, риба, олія, бакалія. Але більшість цих продуктів є в Україні. Для пересічного українського покупця це не є критично. Тому що є альтернатива українських виробників.

Якщо збираєтеся сьогодні на 8 березня привітати свою кохану дівчину, як люблять казати італійці, трьома П – просеко, прошуто і пармезан, то в мене для вас погана новина. Усі ці продукти подорожчають. Якщо ви збираєтеся на вечерю приготувати норвезький лосось і запити його італійським вином, в мене теж для вас не дуже хороша новина – скоріше всього, ці продукти, які везуться до нас, в тому числі через Польщу, можуть подорожчати. Якщо ви збираєтеся нарізати шматочок сала з хлібом, цибулею і 100 грамів української горілки, тоді в мене для вас гарна новина – ціни не зміняться,

– пожартував Непран.

Він додав, що нині везуть в основному алкоголь (вина, коньяки), рибу, бакалію та сири імпортні. Тобто, так би мовити, товари класу "люкс".

Те, що ми називаємо борщовий набір, який практично 100% виробляється в Україні, ціна на нього не збільшиться у зв'язку із польськими подіями. Якщо ми з вами говоримо про імпортовані товари, то вони можуть подорожчати, бо вантажі перенаправляють через Румунію, Словаччину, Чехію. А це дає довший шлях, що робить дорожчою логістику,

– підсумував він.

Тож саме такі обхідні шляхи через Румунію мають найбільший вплив на ціни продуктів в Україні. Через логістику здебільшого здорожчають імпортні товари, які не покриває український виробник.

Останні новини щодо блокади кордону