Протест переріс у сутички з поліцією. Загалом було затримано понад 50 осіб. Про це 24 Каналу розповіла керівниця порталу Ukrayina.pl, журналістка телеканалу tvn24.pl та Super Express Аліна Макарчук. За її словами, частина затриманих була не фермерами, а провокаторами.
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"Сьогодні була велика пресконференція польського міністра внутрішніх справ, який сказав, що більша половина затриманих протестувальників влаштовувала сутички напідпитку, тобто там рівень алкоголю в крові доведений вже в поліції і справою займається прокуратура", – сказала журналістка.
Як відреагував польський уряд
Як розповіла Макарчук, Дональд Туск у суботу зустрінеться з місцевими фермерами для обговорення питання. Не всі їхні вимоги можуть виконати польські урядовці, оскільки вони не є послідовними і змінювалися в процесі.
"Наскільки я розумію, зараз тривають розмови польського уряду з Брюсселем, який погодився змінити певні пункти "зеленої угоди", через яку фермери у Польщі, Німеччині, Нідерландах, як вони кажуть на протестах, зазнали великих збитків. Тому протести від початку не були антиукраїнські. Але те, що ми бачили антиукраїнські акції, мене не дивує. Тому що були проросійські мітинги в Німеччині, ми бачили заблокований Париж і провокаторів або співпрацівників російських спецслужб, яких в Європі і на території Польщі, на жаль, не бракує", – зазначила вона.
Військова та гуманітарна допомоги йдуть в Україну. Також функціонують пасажирські перевезення як автотранспортом, так і залізницею.
"З часом протести на кордоні послаблюватимуться, але вже завтра не закінчаться. Провокацій меншатиме. Розігнати силою фермерів поліцейські не можуть, бо Польща є демократичною країною", – додала Макарчук.
Що з російським зерном
Як зазначила журналістка, в Брюсселі є ймовірні розмови про накладення ембарго на певні російські товари, в тому числі і зерно. А також можливість транспортування збіжжя через територію Білорусі.
"За два роки війни на території Євросоюзу Росія завезла 12 мільйонів тонн свого збіжжя. У Польщі з офіційних підрахунків його мільйон тонн в той час, коли українського – 4 мільйони. І звичайно Росія підігріває атмосферу, де всюди розбіжності між нами і нашими союзниками, хоче відвернути їх від нас, нас від них, і це їх план номер один", – пояснила вона.
Важливі перемовини для розв'язанні цієї проблеми, як між державами, так і з Євросоюзом.
Протести поляків: останні новини
- Унаслідок сутичок було поранено 14 поліцейських. Деякі з них перебувають у лікарні.
- У свою чергу Україна готова піти на обмеження на торгівлю, аби зменшити напругу у відносинах між країнами. Але також висунула власні вимоги: ЄС має заборонити імпорт продукції з Росії та Білорусі.
- Протестувальники продовжують блокувати кордон для вантажних автомобілів. Але руху легковиків та автобусів вони не перешкоджають.