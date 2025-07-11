Інфляція в Україні сповільнюється: що відбувається з цінами
- Річна інфляція в Україні сповільнилась до 14,3% у червні 2025 року, вперше за півтора роки.
- Ціни на продукти харчування зросли на 1,4%, а на непродовольчі товари динаміка була різноспрямованою.
Річна інфляція у пішла на спад уперше майже за останні півтора роки. Разом з тим ціни на продукти та непродовольчі товари в України зросли.
Ціни на продукти в Україні
У червні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,8% (до травня 2025 року), що є типовою інфляцією для цього місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Дивіться також В Україні за тиждень на чверть подешевшала лохина
Динаміка інфляції у червні продовжила обумовлюватись переважно зростанням цін на продовольство. Продукти харчування і безалкогольні напої за останній звітній місяць в цілому подорожчали на 1,4%, проте дещо й здешевшало:
- Фрукти – +13,5%;
- М'ясо і м’ясопродукти – +3,3%;
- Овочі – -8,1%;
- Яйця – -1,1%;
- Молоко, макарони – по -0,7%.
Ціни на непродовольчі товари
Динаміка цін на непродовольчі товари і послуги у червнібула різноспрямованою. Найбільшими темпами подорожчали транспортні послуги:
- Залізничні квитки – +5,3%;
- Паливо і мастила – +2,3%.
Також подорожчали амбулаторні послуги, послуги ресторанів і готелів – по +1,2%. Водночас, сезонно подешевшав одяг і взуття – -2,2%. Залишались незмінними основні тарифи на комунальні послуги.
Загалом споживчі ціни за 6 місяців з початку року зросли на 6,5% (до грудня 2024 року).
Статистика інфляції
Річна інфляція уповільнилась до 14,3% (із 15,9% у травні, 15,1% у квітні, 14,6% у березні, 13,4% у лютому). Уповільнення зафіксовано уперше із березня минулого року і пояснюється, насамперед, ефектом статистичної бази.
У червні минулого року була зафіксована помітно вища інфляція на рівні 2,2% через подорожчання тарифів на електроенергію для населення на 64%. Зараз внесок цього підвищення у річну інфляцію відпрацьовано.
При цьому варто звернути увагу, що уповільнення річної інфляції до 14,3% на кінець першої половини року виявилось меншим, ніж передбачав останній прогноз НБУ (13,7%).
У базовому сценарії річна інфляція має продовжувати сповільнюватись у другій половині року. Цьому сприятимуть:
- збереження жорсткої монетарної політики НБУ, який у червні залишив облікову ставку на рівні 15,5%;
- підтримка відносно контрольованої ситуації на валютному ринку;
- надходження нового врожаю;
- стабільна ситуація в енергетиці;
- збереження мораторію на підвищення регульованих тарифів на тепло, гарячу воду, газ;
- стабілізація світових цін на нафту після завершення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Водночас інфляційні перспективи до кінця року будуть коригуватись, насамперед, залежно від розвитку війни і фактичного збору нового врожаю.