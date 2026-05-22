Чому в Києві дорожчає проїзд: КМДА пояснила, звідки взявся тариф у 30 гривень

У Києві ціни на проїзд у комунальному транспорті різко зростуть з 8 до 30 гривень, що вже викликало критику серед містян. Однак таке підвищення розрахували, спираючись на витрати транспортних підприємств столиці у 2025 році.

Причини здорожчання проїзду у Києві

У новий тариф заклали витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і зарплати працівників, пояснили у КМДА.

За словами столичної адміністрації, аналіз усіх цих витрат показав значне зростання окремих показників.

Так, зокрема, витрати на заробітні плати працівників у київському метро торік збільшилися на 61,7%.

Нарахування за електроенергію у столичній підземці зросли за той же період на 66,9%.

Витрати "Київпастранс" на паливно-мастильні матеріали підскочили на 74,8%.

Тоді як на ремонт і техобслуговування інфраструктури та рухомого складу комунальне підприємство витратило на 63,3% більше коштів у 2025 році.

Водночас переглянути тариф на проїзд у Києві столичну адміністрацію змусило і скорочення кількості пасажирів на транспорті. На сьогодні обсяги перевезень комунальних підприємств в місті зменшилися щонайменше на 42% порівняно з показниками 2018 року.

Що впливає на вартість проїзду в Києві

Як зросте вартість проїзду?

Нагадаємо, 18 травня Київська міська адміністрація повідомила, що проїзд у столиці здорожчає до 30 гривень за одну поїздку. Наразі тариф складає 8 гривень.

Нові тарифи на проїзд у Києві хочуть запровадити вже з 15 липня 2026 року, після завершення усіх регуляторних процедур.

Тоді Департамент економіки та інвестицій КМДА пояснив підвищення реаліями сучасності, адже ціни на проїзд у комунальному транспорті столиці востаннє переглядали ще у 2018 році.

При цьому у КМДА пообіцяли, що пасажири, які користуються міським транспортом регулярно, зможуть отримати знижки. Для них діятимуть проїзні, у яких вартість проїзду становитиме близько 23,3 – 23,6 гривні залежно від кількості поїздок.

Кияни проти підвищення

Додамо, що після заяви КМДА про підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті мешканці столиці одразу створили петицію у відповідь. Звернення із вимогою не підвищувати тарифи швидко набрало необхідну кількість голосів для офіційного розгляду. Менш ніж за добу петицію на сайті підтримали понад 6 тисяч людей.

Автори звернення закликають Київську міську раду втрутитися у ситуацію та не допустити зростання цін на проїзд до завершення воєнного стану.

У тексті петиції також міститься вимога розробити альтернативу фінансування громадського транспорту у столиці без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, враховуючи можливості бюджету Києва.