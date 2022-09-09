Яйця суттєво подорожчали, а овочі навпаки: яка ситуація з цінами в Україні

За рік ціни зросли на 19,5%. У серпні яйця стрімко дорожчали, а от овочі навпаки продовжили тенденцію зниження ціни, проте вони коштують у понад два рази дорожче, ніж рік тому.

Ситуація з інфляцією

У серпні інфляція в Україні становила 23% річних проти липня, це нижче за прогноз НБУ. Інфляція була у серпні стриманішою через зниження цін на пальне, подешевшання нафти та налагодження логістики.

Читайте також Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Інфляція на споживчому ринку в серпні проти липня становила 1,1%, з початку року – 19,5%.

в серпні проти липня становила 1,1%, з початку року – 19,5%. Базова інфляція в серпні проти попереднього місяця становила 2,1%, з початку року – 15,1%.

Як змінились ціни на продукти

Загалом у серпні продукти харчування в Україні подорожчали на 0,6%.

Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.

яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої. Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.

Як змінились в ціні продукти за місяць

Хліб – подорожчав на 0,6%.

– подорожчав на 0,6%. М'ясо та м’ясопродукти – подорожчало на 3%.

– подорожчало на 3%. Риба та продукти з риби – подорожчало на 3,7%.

– подорожчало на 3,7%. Макаронні вироби – подорожчали на 0,9%.

– подорожчали на 0,9%. Олія – соняшникова подешевшала на 0,3%.

– соняшникова подешевшала на 0,3%. Цукор – подорожчав 6,4%

– подорожчав 6,4% Молоко – не змінилось в ціні

рівень інфляції демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці., що у липні яйця також подорожчали у місячному вимірі найбільше – на 8,7%.

Цікаво Як українцям не втратити 30% зарплати через інфляцію і чого чекати ближче до зими

Як змінились ціни інші категорії

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2% (на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,7%).

підвищилися на 1,2% (на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,7%). Одяг і взуття подешевшали на 2,0% (взуття – на 2,1%, одяг – на 1,9%).

подешевшали на 2,0% (взуття – на 2,1%, одяг – на 1,9%). Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5,0% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.

на 5,0% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%. Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%. Водночас на 3,9% подешевшали паливо та мастила.

Як змінились ціни / Інфографіка Держстату