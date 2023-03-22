Великодній бум цін: що чекає українців напередодні весняних свят

Напередодні Великодня ціни зростуть на 15%. Прогнозується, що найсуттєвіше "підскочить" вартість м'яса, яєць, олії, сметани та ранніх овочів.

Цієї весни, напередодні Великодня, ціни на продукти харчування зростуть. Про це розповідає економіст Олег Пендзин. Втім, вартість м'яса, яєць, олії, сметани та ранніх овочів не зросте на стільки, як в аналогічний період довоєнного часу.

Читайте також Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що подорожчало найбільше

На скільки зростуть ціни

що святкування Великодня цього року випадає на 9 квітня (у християн західного обряду) й 16 квітня (у християн східного обряду).

Якщо порівнювати попередню весну, то навряд, що популярні продукти для святкового столу у 2023 році подорожчають аж на 50% чи 100%. Все через повномасштабну війну, яка й так "підняла" ціни на максимум.

Безперечно, я думаю, що в усіх виробників продовольства буде бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 гривень за десяток яєць або 200 гривень за кілограм помідорів. Тому що немає таких грошей у людей,

– додає економіст.

Тож, за словами експерта, очікується здорожчання всього на 10% – 15%.

Ціни на цибулю стрімко ростуть

Нагадуємо, що у світі спостерігається дефіцит цибулі, оскільки деякі країни ввели експортні обмеження для захисту локальних ринків.

Тому Україна не виняток. Тенденція на здорожчання цибулі триватиме ще до травня, аж поки не з'явиться продукт вітчизняного виробництва. Зараз цей овоч коштує найдорожче за час незалежності України.

За даними "Мінфіну", середня ціна за кілограм білої цибулі становить майже 85 гривень. Цибуля ріпчаста – 55,17 гривні, а синя цибуля – 57,60 гривні.

Цікаво В Україні може з'явитися дефіцит помідорів, а ціни різко стрибнути вгору

На скільки подорожчали продукти за рік

За інформацією від Держстату, у п'ятірці продуктів, які за минулий рік найбільше здорожчали, є: