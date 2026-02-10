Тепер повноваження місцевої влади: чи підвищать тарифи на воду у 2026 році

Ситуацію щодо тарифів до кінця воєнного стану вирішуватиме місцева влада. Однак чи доведеться українцям платити більше або гроші виділять із бюджету міста – поки відкрите питання.

Чи змінять тарифи на воду?

Про те, на що вплине рішення Верховної Ради, йдеться в оновленому законопроєкті.

Так, Верховна Рада передала тимчасові повноваження до органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на воду. Відомо, що йдеться про термін до кінця воєнного стану плюс один рік.

В Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) залишаються повноваження на перевірку тарифів, але вартість послуги буде встановлюватись індивідуально органом місцевої влади.

Поки закон набере чинності у ліцензіатів (компаній) є 90 днів, аби подати розрахунки можливих підвищених тарифів до органів влади. Поки розглядатимуть та ухвалюватимуть рішення – змін у тарифах на воду не буде.

У кого вже зросли суми в платіжках?

Попри те, що офіційно тарифи на воду не піднімали, деякі українці вже отримують платіжки з іншими розрахунками.

Дніпроводоканал пояснює, що з 1 січня 2026 року встановлені нові розміри постійної та змінної складових плати за обслуговування. Зокрема йдеться про споживачів, які мають індивідуальні договори на централізоване водопостачання та водовідведення.

Важливо! Зміни ухвалені відповідно до чинного законодавства та постанови Кабінету Міністрів, що визначає граничні розміри абонплати.

Для населення у багатоквартирних будинках:

Плата за абонентське обслуговування водопостачання – 22,87 грн.

Плата за абонентське обслуговування водовідведення – 22,06 грн.

Для населення у багатоквартирних будинках при наявності в будівлі вузлів комерційного обліку води:

Плата за водопостачання – 23,95 грн.

Плата за водовідведення – 22,06 грн.

Для населення приватного сектору:

Плата за водопостачання – 22,87 грн.

Плата за водовідведення – 22,06 грн.

Для населення приватного сектору при наявності вузла комерційного обліку:

Плата за водопостачання – 35,94 грн.

Плата за водовідведення – 22,06 грн.

До того ж частину мешканців попередили про зміну ціни після того, як вони отримали квитанції. Інформація про нові тарифи з'явилася майже на місяць пізніше.

Що відомо про тарифи на комуналку для українців у 2026 році?

Для громадян існує пільговий тариф на електроенергію. Якщо пройти відповідну перевірку та підтвердити наявність електроустановки, тариф зменшать майже вдвічі.

Водночас тариф на електроенергію незмінний до кінця квітня 2026 року. Проте експерти прогнозують, що після закінчення опалювального сезону ціни все ж зростуть.