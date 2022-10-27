Чи буде підвищення цін на воду з 1 листопада: тарифи у різних областях

У багатьох областях України уже почався опалювальний сезон, а значить, відтепер платіжки українців будуть дещо більшими. Чи зміниться тариф на воду та які тарифи діють зараз, дізнавався 24 канал.

У наступному місяці тарифи на воду змінюватися не будуть. Згідно із законом про замороження цін на комунальні послуги, розцінки не можуть переглядатися до кінця війни, а також впродовж 6 місяців після її закінчення. Різниця вартості для постачальників та операторів компенсується з державного бюджету.

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Тарифи на воду в усіх областях зафіксовані на рівні останніх змін 1 січня 2022 року. Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України варіюються від 24,52 до 42,86 гривні за кубометр.

Тарифи на воду у різних містах України

Дніпроводоканал: 31,36 гривні за кубометр води (водопостачання – 21,01 / водовідведення – 17,30);

Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10 / 13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74 / 14,40);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61 / 13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22 / 16,06);

Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93 / 14,37);

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15 / 12,43);

Рівнеоблводоканал: 32,59 гривні (13,90 / 13,26).

Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97 / 12,79);

Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54 / 11,50);

Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79 / 12,74);

Хмельницькводоканал: 27,40 гривні (11,81 / 11,02);

Київводоканал: 30,38 гривні (13,47 / 11,85);

Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13 / 11);

Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/ 13,15);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/ 8,80);

Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12 / 8,23);

Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93 / 8,33);

Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41 / 7,16);

Тернопільводоканал – 36,70 гривні (14,65 / 15,93);

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36 / 7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) – 32,65 гривні (13,32 / 13,89).

Важливо! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то з актуальним тарифом ви можете ознайомитись тут. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Тарифи на інші комунальні послуги

Ціни на газ також не будуть змінюватись до кінця сезону. Проте, вони можуть підвищитися з квітня.

також не будуть змінюватись до кінця сезону. Проте, вони можуть підвищитися з квітня. Цього року тарифи на опалення не перераховуватимуть, але платіжки все одно будуть дещо більшими, ніж минулої зими. За оцінками Держстату, порівняно з січнем – серпнем минулого року, на сьогодні газ підвищився у ціні на 16%.

не перераховуватимуть, але платіжки все одно будуть дещо більшими, ніж минулої зими. За оцінками Держстату, порівняно з січнем – серпнем минулого року, на сьогодні газ підвищився у ціні на 16%. Попри складну ситуацію з енергосистемою України через російські обстріли, тарифи на електроенергію зростати також не будуть.