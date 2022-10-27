В следующем месяце тарифы на воду меняться не будут. Согласно закону о замораживании цен на коммунальные услуги, расценки не могут пересматриваться до конца войны, а также в течение 6 месяцев после ее окончания. Разница стоимости для поставщиков и операторов компенсируется из государственного бюджета.
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Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних смен 1 января 2022 года. Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины варьируется от 24,52 до 42,86 гривны за кубометр.
Тарифы на воду в разных городах Украины
- Днепроводоканал: 31,36 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);
- Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10/13,62);
- Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74/14,40);
- Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);
- Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22/16,06);
- Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93/14,37);
- Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15/12,43);
- Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90/13,26).
- Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97/12,79);
- Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54/11,50);
- Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79/12,74);
- Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81/11,02);
- Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47/11,85);
- Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13/11);
- Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17/13,15);
- Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84/8,80);
- Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12/8,23);
- Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93/8,33);
- Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41/7,16);
- Тернопольводоканал – 36,70 гривны (14,65/15,93);
- Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 гривны (13,32/13,89).
Тарифы на другие коммунальные услуги
- Цены на газ также не будут изменяться до конца сезона. Однако они могут повыситься с апреля.
- В этом году тарифы на отопление не будут перечислять, но платежки все равно будут несколько больше, чем в прошлую зиму. По оценкам Госстата, по сравнению с январем – августом прошлого года, на сегодняшний день газ повысился в цене на 16%.
- Несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой Украины из-за российских обстрелов, тарифы на электроэнергию расти тоже не будут.