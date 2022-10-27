В следующем месяце тарифы на воду меняться не будут. Согласно закону о замораживании цен на коммунальные услуги, расценки не могут пересматриваться до конца войны, а также в течение 6 месяцев после ее окончания. Разница стоимости для поставщиков и операторов компенсируется из государственного бюджета.

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Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних смен 1 января 2022 года. Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины варьируется от 24,52 до 42,86 гривны за кубометр.

Тарифы на воду в разных городах Украины

Днепроводоканал: 31,36 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74/14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22/16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93/14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15/12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90/13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97/12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54/11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79/12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81/11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47/11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13/11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17/13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84/8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12/8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93/8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41/7,16);

Тернопольводоканал – 36,70 гривны (14,65/15,93);

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 гривны (13,32/13,89).

Важно! Мы привели цены только для водоканалов, которые снабжают и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, где есть несколько водоканалов. Если вашего водоканала нет в списке описанных нами, то с актуальным тарифом вы можете ознакомиться здесь. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Тарифы на другие коммунальные услуги

Цены на газ также не будут изменяться до конца сезона. Однако они могут повыситься с апреля.

также не будут изменяться до конца сезона. Однако они могут повыситься с апреля. В этом году тарифы на отопление не будут перечислять, но платежки все равно будут несколько больше, чем в прошлую зиму. По оценкам Госстата, по сравнению с январем – августом прошлого года, на сегодняшний день газ повысился в цене на 16%.

не будут перечислять, но платежки все равно будут несколько больше, чем в прошлую зиму. По оценкам Госстата, по сравнению с январем – августом прошлого года, на сегодняшний день газ повысился в цене на 16%. Несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой Украины из-за российских обстрелов, тарифы на электроэнергию расти тоже не будут.

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