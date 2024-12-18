Підвищення тарифів на воду у 2025 році: чого чекати споживачам

Наразі в Україні не планується підвищення тарифів на воду, втім експерти прогнозують можливе зростання вже наступного року. Цікаво, що українці вже відчули підвищення тарифів у деяких регіонах, адже комунальні підприємства, які не підпорядковані НКРЕКП, можуть самостійно приймати рішення щодо росту тарифів на воду.

Чи зростуть тарифи на холодну та гарячу воду наступного року

Експертка з ЖКГ Христина Ненно розповіла 24 Каналу, що наразі в планах немає підвищення цін на гарячу воду для побутових споживачів.

Читайте також Частина українців втратить субсидії на комунальні послуги

Однак якщо глянути на такі фактори, як витрати на підігрів води та руйнації, які завдають російські обстріли, то цілком можливо, що ціни можуть зрости у новому 2025 році, але на скільки – говорити ще рано.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Треба перечекати кінець опалювального сезону. Плюс, не забуваємо, що це ж не останні обстріли з боку Росії по Україні.

Натомість Ненно додала, що ціни на холодну воду підвищуються завжди. Відтак йдеться про те, що ті водоканали, які не є ліцензіатами Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), можуть змінювати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Нагадуємо! Влітку 2023 року НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на воду, однак попри право бути незалежним від політичних рішень Нацкомісія постанову скасувала через те, що і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і президент Володимир Зеленський виступили проти підвищення.

Коли чекати підвищення цін

Як підтверджує 24 Каналу експерт з комунальних питань Олег Попенко, в певних містах, які не підпорядковані НКРЕКП, вже давно підняли тарифи на воду. Наприклад, у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Але якщо говорити за підприємства, які підпорядковані Нацкомісії, то підняття тарифів там швидше залежить від політичної площини.

Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг На сьогодні економічно зрозуміло, що водоканали вимагають підняття тарифів, але все залежить від рішення Кабміну та НКРЕКП.

Попенко додає, що поки невідомо, чи буде підняття тарифів на воду наступного року. Крім того, таке стримування цін на комунальні послуги на фоні величезного зростання вартості електроенергії – це тимчасове явище.

Я думаю, все ж таки настане той момент. Можливо, навіть не в першій половині 2025 року, а вже наприкінці,

– прогнозує експерт.

Важливо! Наразі не має офіційного рішення НКРЕКП щодо збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення, тому ціни для більшості міст залишаться на попередньому рівні.

Для яких побутових споживачів вода вже подорожчала

З 1 січня 2024 року місцева влада Нововолинська ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду. Відтак централізоване водопостачання підняли до 33,97 гривні за кубометр, а централізоване водовідведення до майже 29 гривень.

У "Львівводоканалі" також на початку року повідомили про збільшення абонплату за водопостачання. Для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – тариф виріс до 19,63 гривні. Водночас для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла до 31,15 гривні.

У квітні комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання" підвищило тариф на послуги з централізованого водопостачання з 13,55 гривні до 19,88 гривні за кубометр, а водовідведення – з 24,67 гривні до 32,80 гривні за кубометр, пояснюються в "Суспільному".

Водночас з вересня тариф на воду зріс і від комунального підприємства "Гореничі", яке підпорядковується Білогородській сільській раді Київської області: нова вартість централізованого водопостачання становить 28,05 гривні за кубометр з ПДВ, а послуга водовідведення здорожчала для населення до 34,16 гривні за кубометр з ПДВ.

У грудні для жителів Ірпеня також зміниться вартість послуг водопостачання та водовідведення, повідомляє "Ірпіньводоканал". На централізоване водопостачання тариф складатиме 24,35 гривні за кубометр з ПДВ, а на централізоване водовідведення – 32,53 гривні за кубометр з ПДВ.

Як змінилися ціни на воду для непобутових споживачів

У червні цього року тарифи на воду вперше з 2022 року зросли для непобутових споживачів декількох водоканалів за рішенням Нацкомісії. Підвищення торкнулося промисловості й бюджетних організацій.

Найвища ціна на водопостачання ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, була затверджена для ДМП ВКГ "Дніпро-західний Донбас" – 25,83 гривні за кубометр.

А за водовідведення – КП "Житомирводоканал" ЖМР з ціною у 18,35 гривні за кубометр.

Водночас для всіх інших споживачів, окрім населення, тарифи були закладені на таких рівнях: