Якими будуть тарифи на електроенергію, газ і воду у травні

Зараз в Україні діє мораторій на підвищення вартості деяких житлово-комунальних послуг. Однак, наприклад, у квітні закінчуються річні контракти населення з постачальниками газу, а щодо тарифів на світло досі тривають дискусії щодо підвищення.

Якими будуть ціни на електроенергію у травні

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні ще на один місяць ціни на світло не змінюватимуть. Тобто діятимуть чинні тарифи у 1,44 та 1,68 гривні.

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українці, які споживають щомісяця до 250 кіловатів, платять за кіловат-годину 1,44 гривні. А ті, що більше ніж 250 кіловатів – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Однак, варто пам'ятати, що курс на інтеграцію з енергосистемою Євросоюзу передбачатиме підвищення цін до рівня ринкових якщо не зраза, то у майбутньому – обов'язково.

Тарифи на газ

Блакитне паливо для населення теж залишиться на тому рівні, що й було. За мораторієм вартість залишатиметься незмінною до кінця війни та ще протягом 6 місяців після цього.

Зараз більшість населення України є клієнтами компанії "Нафтогаз". А отже за один кубометр ціна становить 7,96 гривні. Втім ціни на газ встановлюють 9 постачальників, у яких ціна коливається від 7,70 гривні до 9,99 гривні.

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Вода та водовідведення

Нагадуємо, що з 1 квітня Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повинна була збільшити тарифи на воду для населення. Втім рішення так й не прийняли. Тому зараз на холодну воду та водовідведення діють тарифи ще з 1 січня 2022 року.

Як бачимо, найбільше платять за воду та водовідведення жителі Кіровоградської, Закарпатської, Житомирської та Тернопільської області.