Стрімко летять вниз: яка ситуація з цінами на яйця

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вартість багатьох продуктів відчутно зросла, в тому числі й на яйця. Проте, з часом ситуація почала змінюватись – ціни на деякі товари почали значно знижуватись.

Як змінювались ціни на яйця протягом року

Споживчі ціни у листопаді 2023 року зросли на 5,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Однак стрімко падає вартість на яйця, ціни на які знизились – аж на 22,3%.

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Середні по Україні споживчі ціни на курячі яйця у 2023 році, стартували у січні з рівня 63,12 гривні за десяток і до кінця квітня вони тримались на рівні 57,78 – 63,11 гривні.

У травні почалося різке зменшення ціни з 44,50 гривні до 38,99 гривні за десяток у липні.

гривні за десяток у липні. У серпні споживча ціна курячих яєць почала трохи підростати (+0,1%) і становила 39,02 гривні за десяток.

за десяток. Станом на жовтень, як повідомляють в Держстаті, середньомісячна ціна на яйця становить 48,75 гривні за десяток.

Як змінилися ціни на продукти харчування у 2023 році

За даними відомства, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за звітний місяць зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:

м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.

масло вершкове - на 9,6%;

молоко — на 9,4%;

хліб – 8,7%;

сир — 7,9%;

риба — на 4,3%;

макарони — на 0,7%.

Водночас, значно подешевшали:

соняшникова олія - на 12,8%;

овочі — на 8,2%;

цукор — на 3,8%;

фрукти — на 2,1%.

Торік овочевий борщовий набір коштував від 80 до 90 гривень, уже у цьому році ця сума варіюється від 52 до 62 гривні.