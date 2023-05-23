Ринок нерухомість набирає обертів: чи вплине це на ціни влітку

Як розповідають експерти, зараз в Україні первинний ринок дещо відстає від вторинного через незначний попит. Відтак у травні ситуація із цінами на цьому сегменті ринку була без змін, втім чи зміниться ситуація у червні, читайте у тексті.

Які зміни чекають на ринку нерухомості у червні

Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, у коментарі 24 Каналу розповів, що у червні ситуація на первинному ринку навряд чи докорінним чином зміниться. Особливо це стосується цінової політики забудовників.

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За розрахунками експерта, на початку літа цінова ситуація залишатиметься стабільною.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development На ринку можливі незначні коливання вартості квадратного метра: в межах 1 – 1,5% в гривні й вони насамперед залежатимуть від стадії готовності того чи іншого ЖК, його розташування, площі квартир тощо.

Цінова стабільність на первинному ринку залежатиме від 3 важливих факторів:

низький рівень інфляції (з початку року інфляція в країні менш як 4%) і відповідно курсу валют (з травня фіксується досить оптимістична тенденція "заморожування" готівкового курсу, який лише на 2 – 2,5% вищий за офіційний),

попиту на конкретні об’єкти,

вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт.

Будівництво поступово відновлюється, але є нюанси

Як зауважив Семенцов, ринок поступово виходить на "плато". Це означає, що будівництво житла кволо, але все ж набирає обертів.

Водночас на близько 30% об’єктах, розпочатих ще до повномасштабного вторгнення, будівельні роботи так і не поновилися.

Крім того, малоймовірно, що у червні запрацюють компенсаційні сертифікати за зруйноване житло чи відбудеться масштабний резапуск державної іпотеки "єОселя" з акцентом на первинний ринок, які могли б суттєво збільшити попит на новобудови. Але, експерт додає, що за оптимістичного сценарію, це може статися ближче до кінця літа.