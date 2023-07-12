Інфляція стрімко сповільнюється: що буде з цінами

Нацбанк повідомив, що у червні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася. Це пояснюють тим, що з'явилася більша пропозиція продовольства та пального. Крім того, знизилися світові ціни на товарних ринках та покращилися курсові очікування.

Темпи зростання цін нижчі, ніж очікувалося

За даними Державної служби статистики споживча інфляція в Україні у річному вимірі сповільнилася з 15,3% до 12,8% у червні.

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У місячному вимірі ціни зросли. Порівняно з квітневими прогнозами Нацбанку зараз фактичні темпи зростання суттєво нижчі.

На це впливає уповільнення інфляції, яка, своєю чергою, зумовлена більшою пропозицією продовольства та пального. На це вплинули ще й зниженням світових цін на товарних ринках та поліпшенням інфляційних і курсових очікувань.

Як пояснюють в Нацбанку, потенціал до зниження інфляції зберігається й надалі. Втім вже помірнішими темпами. Залишаються на високому рівні ризики щодо посилення проінфляційного тиску, зокрема через руйнування інфраструктури та екологічні теракти з боку Росії на Каховській ГЕС.

На які товари сповільнилося зростання

На оброблені продовольчі товари,

На овочі та фрукти,

Повільніше зростали ціни на хліб та хлібопродукти,

Нижчими темпами дорожчали молочні продукти, а соняшникова олія в річному вимірі подешевшала,

Впали темпи зростання на продукти, які мають значну частку імпорту в собівартості, зокрема на рибні вироби.

Сповільнилися темпи зростання цін й на непродовольчі товари – до 12,2% у річному вимірі. Йдеться про меблі, побутову техніку, посуд, одяг і взуття, автомобілі, електроніку та товари особистого догляду.

Повільніше дорожчали послуги кафе та ресторанів, медичних закладів, салонів краси та ветеринарних клінік.

Крупи та борошно повільніше зростали на тлі низьких експортних цін та достатніх запасів зернових,

Крім того, сповільнилося подорожчання цукру під впливом зменшення світових цін та достатньої пропозиції на внутрішньому ринку тощо.

Це відбулося на тлі зниження світових цін та слабкого попиту, а також невизначеності щодо обмеження експорту до сусідніх країн ЄС.що у Нацбанку повідомили, що прискорилося подорожчання послуг готелів, телекомунікаційних, фінансових та страхових компаній. Це спричинено відображенням понесених раніше витрат й поступовим відновленням попиту.