Росіяни готуються до "шоку" через підвищення податків: коли зростуть ціни у країні
- Росіяни очікують зростання цін через підвищення податків, яке розпочнеться у 2026 році, зокрема ПДВ зросте з 20% до 22%.
- Очікування щодо інфляції у Росії у жовтні збільшились до 13,3%, що є реакцією на майбутні підвищення податків і цін на пальне, а також на утилізаційний збір.
Російські споживачі готуються до нової хвилі зростання цін через підвищення податків. Воно розпочнеться у 2026 році.
До чого готуються росіяни?
Рівень інфляційних очікувань населення у жовтні зріс із 12,6% до 13,3%, і саме таку інфляцію, очікують росіяни через рік, пише 24 Канал з посиланням на "The Moscow Times".
Зростання показника – на 0,7 відсоткового пункту за місяць – стало найсильнішим із жовтня минулого року, про що свідчить статистика Центробанку країни. І це є реакцією на майбутнє підвищення ПДВ, зростання цін на пальне та підвищення утилізаційного збору.
Інфляційні очікування вступили в перегони, спровоковану побоюваннями майбутніх проінфляційних шоків,
– пишуть аналітики Газпромбанку.
Як зазначили у матеріалі, насамперед інфляції бояться люди зі заощадженнями: у них очікування зросли з 11,1% до 12,3%. У тих, хто заощаджень не має, інфляційні очікування підвищилися до 13,8% із 13,7%.
Згідно з даними Росстату, у жовтні інфляція сповільнилася до 0,5% у місячному вимірі та 7,7% – у річному. Але росіяни вважають, що зростання цін пришвидшується.
Медіанна оцінка інфляції за останній рік зросла – з 14,5% із 14,1% у жовтні. Зокрема люди, які мають заощадження, оцінюють інфляцію вище – у 15,4%.
Важливо! Друге за 7 років підвищення ставки ПДВ (із 20% до 22%) виведе Росію до топу країн світу за рівнем цього податку. Вище ПДВ – лише в деяких країнах Європи, а поза європейським регіоном, Росія ділитиме лідерство з Уругваєм.
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
Нагадаємо, що у середньому у наступні три місяці російські компанії збираються підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік порівняно з 4,2% у жовтні та 2,9% у вересні.
Максимальне підвищення планують компанії у роздрібної торгівлі.
Ціни зазнають змін, бо ставка ПДВ зросте з 20% до 22%, а також буде скасовано багато пільг.