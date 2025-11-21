Россияне готовятся к "шоку" из-за повышения налогов: когда вырастут цены в стране
- Россияне ожидают роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году, в частности НДС вырастет с 20% до 22%.
- Ожидания относительно инфляции в России в октябре увеличились до 13,3%, что является реакцией на предстоящие повышения налогов и цен на топливо, а также на утилизационный сбор.
Российские потребители готовятся к новой волне роста цен из-за повышения налогов. Оно начнется в 2026 году.
К чему готовятся россияне?
Уровень инфляционных ожиданий населения в октябре вырос с 12,6% до 13,3%, и именно такую инфляцию, ожидают россияне через год, пишет 24 Канал со ссылкой на "The Moscow Times".
Рост показателя – на 0,7 процентного пункта за месяц – стало самым сильным с октября прошлого года, о чем свидетельствует статистика Центробанка страны. И это является реакцией на предстоящее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утилизационного сбора.
Инфляционные ожидания вступили в гонку, спровоцированную опасениями будущих проинфляционных шоков,
– пишут аналитики Газпромбанка.
Как отметили в материале, прежде всего инфляции боятся люди со сбережениями: у них ожидания выросли с 11,1% до 12,3%. У тех, кто сбережений не имеет, инфляционные ожидания повысились до 13,8% с 13,7%.
Согласно данным Росстата, в октябре инфляция замедлилась до 0,5% в месячном измерении и 7,7% – в годовом. Но россияне считают, что рост цен ускоряется.
Медианная оценка инфляции за последний год выросла – с 14,5% с 14,1% в октябре. В частности люди, которые имеют сбережения, оценивают инфляцию выше – в 15,4%.
Важно! Второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20% до 22%) выведет Россию в топ стран мира по уровню этого налога. Выше НДС – только в некоторых странах Европы, а вне европейского региона, Россия будет делить лидерство с Уругваем.
Что еще следует знать о ситуации в России?
Напомним, что в среднем в следующие три месяца российские компании собираются повысить цены на 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,2% в октябре и 2,9% в сентябре.
Максимальное повышение планируют компании в розничной торговле.
Цены изменятся, потому что ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет отменено много льгот.