Попри повномасштабну війну: туристичний збір в Україні встановив новий рекорд

Туристичний збір в Україні за минулий рік зріс майже на 23% у порівнянні з позаминулим 2023 роком. У 2024 році він склав 273 мільйони гривень.

У яких регіонах найбільші суми турзборів

Зокрема у позаминулому році до бюджету областей надійшло 222 мільйони 618 тисяч гривень, пише 24 канал з посиланням на Державне агентство розвитку туризму.

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У 2022 році сума турзбору була меншою за торішню майже на 53%. Вона склала 178 мільйона 949 тисяч гривень.

Так до лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 5 областей. У 2024 році по турзбору надійшло до бюджету столиці 49 мільйона 182 тисяч гривень. У 2023 році ця сума склала 30 мільйонів 378 тисяч гривень. А у 2022 році сума коштів склала 31 мільйон 474 тисяч гривень.

Другу сходинку займає Львівська область, чий бюджет поповнився на 47 мільйонів 108 тисяч гривень. У 2023 році Львівщина отримала 46 мільйонів 85 тисяч гривень. Ця сума на 14% більша ніж у 2022 році, коли до бюджету регіону надійшло 41 мільйонів 430 тисяч гривень турзбору.

В Івано-Франківській області, яка розташована на третьому місці, сума туристичного збору зросла на 84% – 33 мільйони 99 тисяч гривень у порівнянні з 2022 роком, коли до бюджету регіону надійшло 17 мільйонів 956 тисяч гривень. У 2023 році турзбір там склав 20 мільйонів 408 тисяч гривень.

Торік Черкащина також увійшла до п’ятірки регіонів, які отримали найбільші суми – 23 мільйони 532 тисяч гривень. У позаминулому році сума склала 21 мільйон 574 тисяч гривень. У 2022 році регіон отримав турзобру на 87% менше – 12 мільйонів 555 тисяч гривень.

Сума турзбору в Закарпатській області у 2024 році склала 23 мільйони 93 тисяч гривень. А у 2023 році – 22 мільйони 161 тисячу гривень. І на 19%більша ніж у 2022 році – 19 мільйонів 471 тисячі гривень.

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 мільйонів 960 тисяч гривень. У порівнянні з 2023 роком сума турзбору в регіоні зросла на 21% – 13 мільйонів 219 тисяч гривень. У 2022 році турзбір регіону складав 9 мільйонів 210 тисяч гривень.

Що відбувається в інших регіонах

Крім того, у порівнянні з позаминулим роком, зросли суми туристичного збору в центральних регіонах України:

Вінницькому; Полтавському; Кіровоградському.

До того ж стабільне зростання сум турзбору демонструють Західні області, тобто Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька регіони. Також зростання помітне у Північних (Житомирська, Сумська та Чернігівська області) і Південних регіонах (Одещина, Миколаївщина).

Водночас у Запорізькій області сума турзбору зменшилася. Ба більше, суми туристичного збору значно знизилися у Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також на Херсонщині.

Зверніть увагу! Ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного.