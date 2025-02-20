В каких регионах самые большие суммы турсборов

В частности, в позапрошлом году в бюджет областей поступило 222 миллиона 618 тысяч гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Государственное агентство развития туризма.

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В 2022 году сумма турсбора была меньше прошлогодней почти на 53%. Она составила 178 миллионов 949 тысяч гривен.

Так в лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и 5 областей. В 2024 году по турсбору поступило в бюджет столицы 49 миллиона 182 тысяч гривен. В 2023 году эта сумма составила 30 миллионов 378 тысяч гривен. А в 2022 году сумма средств составила 31 миллион 474 тысяч гривен.

Вторую строчку занимает Львовская область, чей бюджет пополнился на 47 миллионов 108 тысяч гривен. В 2023 году Львовщина получила 46 миллионов 85 тысяч гривен. Эта сумма на 14% больше чем в 2022 году, когда в бюджет региона поступило 41 миллионов 430 тысяч гривен турсбора.

В Ивано-Франковской области, которая расположена на третьем месте, сумма туристического сбора выросла на 84% – 33 миллиона 99 тысяч гривен по сравнению с 2022 годом, когда в бюджет региона поступило 17 миллионов 956 тысяч гривен. В 2023 году турсбор там составил 20 миллионов 408 тысяч гривен.

В прошлом году Черкасская область также вошла в пятерку регионов, которые получили наибольшие суммы – 23 миллиона 532 тысяч гривен. В позапрошлом году сумма составила 21 миллион 574 тысяч гривен. В 2022 году регион получил турсбора на 87% меньше – 12 миллионов 555 тысяч гривен.

Сумма турсбора в Закарпатской области в 2024 году составила 23 миллиона 93 тысяч гривен. А в 2023 году – 22 миллиона 161 тысячу гривен. И на 19% больше чем в 2022 году – 19 миллионов 471 тысячи гривен.

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 15 миллионов 960 тысяч гривен. По сравнению с 2023 годом сумма турсбора в регионе выросла на 21% – 13 миллионов 219 тысяч гривен. В 2022 году турсбор региона составлял 9 миллионов 210 тысяч гривен.

Что происходит в других регионах

Кроме того, по сравнению с позапрошлым годом, выросли суммы туристического сбора в центральных регионах Украины:

Винницком; Полтавском; Кировоградском.

К тому же стабильный рост сумм турсбора демонстрируют Западные области, то есть Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая регионы. Также рост заметен в Северных (Житомирская, Сумская и Черниговская области) и Южных регионах (Одесская, Николаевская область).

В то же время в Запорожской области сумма турсбора уменьшилась. Более того, суммы туристического сбора значительно снизились в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также на Херсонщине.

Обратите внимание! Ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного.