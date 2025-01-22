Статуси учасник бойових дій та ветеран війни: у чому полягає різниця між ними
- Учасники бойових дій (УБД) та ветерани війни мають різні статуси, але обидві категорії захищали Україну або брали участь у бойових діях.
- Учасники війни можуть бути особами, які не є військовими та не брали участь у бойових діях, тоді як УБД - це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях.
Люди, що брали участь у бойових діях, мають право на соціальний захист, різні пільги та знижки від держави. Однак їхні статуси все ж можуть відрізнятися.
Хто вважається УБД в Україні
Зокрема йдеться про статуси учасника бойових дай та ветерана війни, пише 24 канал з посиланням на закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Читайте також Які пільги та переваги дає статус УБД у 2025 році
Відповідно до закону, УБД та УВ є ветеранами війни, бо обидві категорії громадян захищали Україну або брали безпосередню участь у бойових діях.
До учасників бойових дій належать:
- особи, які проходять службу у Збройних силах України;
- належать до Територіальної оборони, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордон служби, Державної спеціальної служби транспорту;
- особи, які є військовослужбовцями військової прокуратури, поліціянти;
- особи начальницького та рядового складу ДСНС та співробітники служби судової охорони.
Хто такі ветерани війни
Згідно з законодавством України, до учасників війни належать:
- військовослужбовці, що проходили службу у збройних силах або міністерстві внутрішніх справ колишнього союзу РСР;
- особи, які під час другої світової війни працювали в тилу, на підприємствах, радгоспах, на спорудженні рубежів оборони;
- особи, що в період другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків до досягнення ними повноліття;
- особи, які на контрактній основі направлялися на роботу в країни, де велися бойові дії, зокрема в Афганістан;
- особи, які під час другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі, або були в засланні відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;
- особи, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та перебували безпосередньо у районі антитерористичної операції у період її проведення. Вони забезпечували національну безпеку і оборону, а також стримували збройну агресію Російської Федерації, яка відбувалася у Донецькій та Луганській областях.
У чому полягає різниця між статусами
Юристи Безоплатної правничої допомоги пояснили, що до учасників війни можуть належати люди:
- які не є військовими;
- не брали участь у бойових діях;
- не виконували бойових задач.
Тоді як УБД – це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях.
Важливо! Різниця між цими двома категоріями полягає ще й у пільгах, бо особи з обох категорій отримують різні пільги, хоча деякі з них збігаються.