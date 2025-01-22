Статуси учасник бойових дій та ветеран війни: у чому полягає різниця між ними

Люди, що брали участь у бойових діях, мають право на соціальний захист, різні пільги та знижки від держави. Однак їхні статуси все ж можуть відрізнятися.

Хто вважається УБД в Україні

Зокрема йдеться про статуси учасника бойових дай та ветерана війни, пише 24 канал з посиланням на закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також Які пільги та переваги дає статус УБД у 2025 році

Відповідно до закону, УБД та УВ є ветеранами війни, бо обидві категорії громадян захищали Україну або брали безпосередню участь у бойових діях.

До учасників бойових дій належать:

особи, які проходять службу у Збройних силах України;

належать до Територіальної оборони, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордон служби, Державної спеціальної служби транспорту;

особи, які є військовослужбовцями військової прокуратури, поліціянти;

особи начальницького та рядового складу ДСНС та співробітники служби судової охорони.

Хто такі ветерани війни

Згідно з законодавством України, до учасників війни належать:

військовослужбовці, що проходили службу у збройних силах або міністерстві внутрішніх справ колишнього союзу РСР;

особи, які під час другої світової війни працювали в тилу, на підприємствах, радгоспах, на спорудженні рубежів оборони;

особи, що в період другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків до досягнення ними повноліття;

особи, які на контрактній основі направлялися на роботу в країни, де велися бойові дії, зокрема в Афганістан;

особи, які під час другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі, або були в засланні відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

особи, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та перебували безпосередньо у районі антитерористичної операції у період її проведення. Вони забезпечували національну безпеку і оборону, а також стримували збройну агресію Російської Федерації, яка відбувалася у Донецькій та Луганській областях.

У чому полягає різниця між статусами

Юристи Безоплатної правничої допомоги пояснили, що до учасників війни можуть належати люди:

які не є військовими;

не брали участь у бойових діях;

не виконували бойових задач.

Тоді як УБД – це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях.

Важливо! Різниця між цими двома категоріями полягає ще й у пільгах, бо особи з обох категорій отримують різні пільги, хоча деякі з них збігаються.