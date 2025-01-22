Кто считается УБД в Украине

В частности речь идет о статусах участника боевых дай и ветерана войны, пишет 24 канал со ссылкой на закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Согласно закону, УБД и УВ являются ветеранами войны, потому что обе категории граждан защищали Украину или принимали непосредственное участие в боевых действиях.

К участникам боевых действий относятся:

лица, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины;

относятся к Территориальной обороны, Нацгвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта;

лица, которые являются военнослужащими военной прокуратуры, полицейские;

лица начальствующего и рядового состава ГСЧС и сотрудники службы судебной охраны.

Кто такие ветераны войны

Согласно законодательству Украины, к участникам войны относятся:

военнослужащие, проходившие службу в вооруженных силах или министерстве внутренних дел бывшего союза ССР;

лица, которые во время второй мировой войны работали в тылу, на предприятиях, совхозах, на сооружении рубежей обороны;

лица, которые в период второй мировой войны находились в составе армии и флота как сыновья, воспитанники полков до достижения ими совершеннолетия;

лица, которые на контрактной основе направлялись на работу в страны, где велись боевые действия, в частности в Афганистан;

лица, которые во время второй мировой войны отбывали наказание в местах лишения свободы, или были в ссылке в соответствии с действующим законодательством Украины и бывшего СССР;

лица, которые принимали участие в обеспечении проведения антитеррористической операции и находились непосредственно в районе антитеррористической операции в период ее проведения. Они обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию Российской Федерации, которая происходила в Донецкой и Луганской областях.

В чем заключается разница между статусами

Юристы Бесплатной юридической помощи объяснили, что к участникам войны могут принадлежать люди:

которые не являются военными;

не принимали участие в боевых действиях;

не выполняли боевых задач.

Тогда как УБД – это лица, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Важно! Разница между этими двумя категориями заключается еще и в льготах, потому что лица из обеих категорий получают различные льготы, хотя некоторые из них совпадают.