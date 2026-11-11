Росія атакувала шість великих електропідстанцій: постраждали 4 регіони

Росія здійснила чергову спробу занурити українські міста у темряву та холод напередодні зими. Цього разу під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури одразу в кількох областях.

Які енергооб'єкти потрапили під удар

У ніч на середу, 11 листопада, російські війська масовано атакували шість великих електропідстанцій України, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Під удар потрапили енергооб'єкти у чотирьох регіонах:

Вінницькій;

Кіровоградській;

Житомирській;

та Черкаській областях.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України На Кіровоградщині та Черкащині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

Де виникли проблеми з теплом

Найбільш відчутними наслідки атаки на критичну інфраструктуру стали для мешканців Кривого Рогу. Там росіяни прицільно вдарили по підприємству теплопостачання.

Через це виникли серйозні проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Наразі комунальники працюють над відновленням послуги.

Тепловики й енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті,

– наголосив Корецький.

Фото: Росія знову атакувала Україну / Сергій Корецький у Telegram

Які ще наслідки атаки

Окрім об'єктів енергетики та теплопостачання, під удар потрапила залізниця на Дніпропетровщині та Житомирщині, а також цивільна інфраструктура.

Зокрема, у Харкові пошкоджень зазнали п'ять багатоквартирних будинків, а на Херсонщині від авіабомби постраждала школа. Поранені люди.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. Дякую всім, хто попри постійні російські атаки відновлює інфраструктуру та допомагає людям,

– зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, російські війська систематично атакують українські енергетичні об'єкти. Зокрема, 8 листопада під удар потрапили підстанції, які забезпечують електропостачання Хмельницької та Рівненської АЕС.

А напередодні, 10 листопада, окупанти вже атакували п'ять великих підстанцій у кількох областях України. Тоді ворог націлився на ключові вузли, які забезпечують передачу електроенергії між регіонами.