Россия атаковала шесть больших электроподстанций: пострадали 4 региона

Какие энергообъекты подверглись удару

В ночь на среду, 11 ноября 2026 года, российские войска массированно атаковали шесть больших электроподстанций Украины, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Adv

Под удар попали энергообъекты в четырех регионах:

Винницкой;

Кировоградской;

Житомирской;

и Черкасской областях.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины В Кировоградской и Черкасской областях повреждены линии электропередачи различного класса напряжения.

Где возникли проблемы с отоплением

Наиболее ощутимыми последствия атаки на критическую инфраструктуру стали для жителей Кривого Рога. Там россияне нанесли прицельный удар по предприятию теплоснабжения.

Из-за этого возникли серьезные проблемы с подачей тепла в жилые дома. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением услуги.

Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в городе– подчеркнул Корецкий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Фото: Россия вновь совершила атаку на Украину / Сергей Корецкий в Telegram

Реклама

Каковы еще последствия атаки

Помимо объектов энергетики и теплоснабжения, под удар попала железная дорога в Днепропетровской и Житомирской областях, а также гражданская инфраструктура.

В частности, в Харькове повреждения получили пять многоквартирных домов, а в Херсонской области от авиабомбы пострадала школа. Есть раненые.

На данный момент известно о как минимум 14 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасибо всем, кто, несмотря на постоянные российские атаки, восстанавливает инфраструктуру и помогает людям– отметил глава правительства.

Напомним, российские войска систематически проводят атаки на украинские энергетические объекты. В частности, 8 ноября под удар попали подстанции, обеспечивающие электроснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.

А накануне, 10 ноября, оккупанты уже провели атаку на пять больших подстанций в нескольких областях Украины. Тогда враг нацелился на ключевые узлы, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами.