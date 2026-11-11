Россия атаковала шесть больших электроподстанций: пострадали 4 региона

Россия ночью вновь нанесла удар по энергетике Украины / Фото: Сергей Корецкий в Telegram
Россия предприняла очередную попытку погрузить украинские города в темноту и холод в преддверии зимы. На этот раз под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях.
Какие энергообъекты подверглись удару
В ночь на среду, 11 ноября 2026 года, российские войска массированно атаковали шесть больших электроподстанций Украины, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Под удар попали энергообъекты в четырех регионах:
- Винницкой;
- Кировоградской;
- Житомирской;
- и Черкасской областях.
В Кировоградской и Черкасской областях повреждены линии электропередачи различного класса напряжения.
Где возникли проблемы с отоплением
Наиболее ощутимыми последствия атаки на критическую инфраструктуру стали для жителей Кривого Рога. Там россияне нанесли прицельный удар по предприятию теплоснабжения.
Из-за этого возникли серьезные проблемы с подачей тепла в жилые дома. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением услуги.
Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в городе
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Фото: Россия вновь совершила атаку на Украину / Сергей Корецкий в Telegram
Каковы еще последствия атаки
Помимо объектов энергетики и теплоснабжения, под удар попала железная дорога в Днепропетровской и Житомирской областях, а также гражданская инфраструктура.
В частности, в Харькове повреждения получили пять многоквартирных домов, а в Херсонской области от авиабомбы пострадала школа. Есть раненые.
На данный момент известно о как минимум 14 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасибо всем, кто, несмотря на постоянные российские атаки, восстанавливает инфраструктуру и помогает людям
Напомним, российские войска систематически проводят атаки на украинские энергетические объекты. В частности, 8 ноября под удар попали подстанции, обеспечивающие электроснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.
А накануне, 10 ноября, оккупанты уже провели атаку на пять больших подстанций в нескольких областях Украины. Тогда враг нацелился на ключевые узлы, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами.
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