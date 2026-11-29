Російські війська вночі та вранці 29 листопада завдали удару по промисловому об'єкту в Прилуках на Чернігівщині. Влучання спричинило пожежу на тютюновій фабриці міжнародної корпорації British American Tobacco.

Як повідомила поліція Прилуцького району, інформація про постраждалих або загиблих унаслідок ворожого обстрілу не надходила.

Які подробиці?

Поліцейські задокументували наслідки атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази,

– зазначили у відомстві.

За даними кореспондентів Суспільне з місця події, ціллю чергового удару стала тютюнова фабрика в Прилуках, що належить міжнародній корпорації British American Tobacco.

Це вже другий обстріл цього промислового майданчика за останні три місяці. Російська армія вже била по території фабрики 7 вересня, після чого виробничий процес повністю зупинили.

Систематичні удари росіян по цивільних виробництвах

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, війська країни-агресорки регулярно атакують підприємства в різних регіонах України.

Зокрема, 24 листопада загарбники вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, де також спалахнула пожежа в приміщенні.

Раніше ми розповідали, що 19 листопада окупанти завдали цілеспрямованого удару по потужностях хлібобулочного заводу компанії Chanta на Київщині, пошкодивши виробничі лінії.