Как сообщила полиция Прилуцкого района, информации о пострадавших или погибших в результате вражеского обстрела не поступало.

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Каковы подробности?

Полицейские задокументировали последствия атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства– отметили в ведомстве.

По данным корреспондентов "Суспильне" с места событий, целью очередного удара стала табачная фабрика в Прилуках, что принадлежит международной корпорации British American Tobacco.

Это уже второй обстрел этой промышленной площадки за последние три месяца. Российская армия уже била по территории фабрики 7 сентября, после чего производственный процесс был полностью остановлен.

Систематические удары россиян по гражданским предприятиям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, войска страны-агрессора регулярно проводят атаки на предприятия в различных регионах Украины.

В частности, 24 ноября захватчики нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, где также вспыхнул пожар в помещении.

Ранее мы сообщали, что 19 ноября оккупанты нанесли целенаправленный удар по мощностям хлебобулочного завода компании Chanta в Киевской области, повредив производственные линии.