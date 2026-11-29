Як повідомила поліція Прилуцького району, інформація про постраждалих або загиблих унаслідок ворожого обстрілу не надходила.

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Які подробиці?

Поліцейські задокументували наслідки атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази– зазначили у відомстві.

За даними кореспондентів Суспільне з місця події, ціллю чергового удару стала тютюнова фабрика в Прилуках, що належить міжнародній корпорації British American Tobacco.

Це вже другий обстріл цього промислового майданчика за останні три місяці. Російська армія вже била по території фабрики 7 вересня, після чого виробничий процес повністю зупинили.

Систематичні удари росіян по цивільних виробництвах

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, війська країни-агресорки регулярно атакують підприємства в різних регіонах України.

Зокрема, 24 листопада загарбники вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, де також спалахнула пожежа в приміщенні.

Раніше ми розповідали, що 19 листопада окупанти завдали цілеспрямованого удару по потужностях хлібобулочного заводу компанії Chanta на Київщині, пошкодивши виробничі лінії.