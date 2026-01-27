Тепло буде, але не як раніше: експерт сказав, скільки триватиме відновлення ТЕЦ

Українців закликали готуватися до життя в "країні генераторів" у найближчі 3 – 5 років. І хоча відновлення роботи ТЕЦ можливе, дефіцит електроенергії нікуди не зникне.

Скільки часу піде на відновлення ТЕЦ?

Детальніше для Укрінформу розповів керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Наразі відповідні служби проводять усі необхідні роботи, зокрема в Києві.

За різними оцінками, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не будуть здатні на теплогенерацію та електрогенерацію в повному обсязі до березня цього року. Відновлення роботи станцій може зайняти понад місяць.

Не завжди можна все швидко відновити. Якщо говоримо про теплоелектроцентралі, то це займе місяці…

– заявив експерт.

Він також припустив, що результати ремонтів київських ТЕЦ українці суттєво відчують уже під час наступного опалювального періоду.

Наразі задіяно так звані аварійні схеми, що прораховують тиск по столиці. "Тому тепло буде, але не в таких великих об'ємах, як раніше", – додав Ігнатьєв.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні заявив, що робота з відновлення тепло- та електротеплопостачання триває. Щоб замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами, розроблено конкретні кроки. Йдеться про встановлення когенераційних установок і блочно-модульних котелень.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?