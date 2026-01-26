Що розповів Зеленський про ситуацію в енергетиці та зокрема Києві?

Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, про що йдеться у соцмережах українського лідера.

Читайте також Загинув "на полі бою за світло": ексголові Укренерго Брехту просять надати звання Героя України

Володимир Зеленський Президент України Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.

Значна кількість людей потребують негайної підтримки. Мова йде про Дарницю та інші райони на Лівому березі столиці.

Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації,

– зазначив Зеленський.

Президент України доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей.

Зокрема Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Також Володимир Зеленський доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все, що необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.

Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями,

– запевнив український президент.

Цікаво! Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Нагадаємо, що уряд також максимально наростив імпорт електроенергії. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.

Свириденко написала, що уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації.

Зверніть увагу! Одночасно без світла після першої атаки залишалося до 85% споживачів. Але наприкінці тижня вже 60% було заживлено.

Що ще відомо про ситуацію в столиці?